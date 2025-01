Amper 20 jaar, maar geweldenaar hangt nu al 10 jaar cel boven hoofd: “Het interesseert me niet, ik ben weg als ik vrijkom”

Amper 20 jaar is hij, maar nu al hangt R.C. uit Middelkerke liefst 10 jaar cel boven het hoofd. Acht jaar heeft hij al uitstaan, en daar kunnen nog eens twee jaar bijkomen voor zinloos geweld in Nieuwpoort. Daar sloeg hij een man in elkaar die zijn vrouw beschermde tegen de beledigingen van de jongeman. De rechter vroeg R.C. of hij beseft dat er iets mis is en zijn leven vergooit. “Het interesseert me niet. Ik zit mijn straf uit en eenmaal vrij ben ik ver weg van hier”, klonk het.

Hij moet nog 21 jaar worden maar sinds zijn meerderjarigheid stapelt R.C. de veroordelingen maar op. In 2023 en 2024 werd hij in totaal al acht keer veroordeeld, vooral voor drugsfeiten en geweldsdelicten. Daardoor moet hij nu al zeker acht jaar in de gevangenis blijven. En de rekening dreigt nóg gepeperder te worden: er is niet alleen de nieuwe zaak van zinloos geweld, in maart verschijnt hij ook alweer voor een drugsdossier voor de rechter.

Man in elkaar geslagen

“Deze keer gaat het om feiten van zinloos geweld, op 24 september overdag in Nieuwpoort”, sprak de procureur. “Hij viel een vrouw lastig en beledigde haar volop. Daarop wou hij ook zijn geslachtsdelen tonen. Toen de vrouw haar GSM nam om een foto van hem te maken sloeg hij die uit haar handen. Daarop kwam haar echtgenoot tussenbeide maar die kreeg een reeks slagen en kwam op de grond terecht. De vriendin van R.C. probeerde hem tevergeefs tegen te houden waarop hij maar wegreed op zijn bromfiets. Alle feiten werden gefilmd. Ik vraag 2 jaar cel en 800 euro boete.”

Klaar met justitie

Het slachtoffer vraagt een voorlopige schadevergoeding van 750 euro. Volgens de advocaat van R.C. werd de jongeman eerst uitgedaagd door de vrouw die hem aansprak op het feit dat hij op klaarlichte dag dronken op straat rondliep. De rechter besloot R.C. aan te spreken op zijn gedrag. “20 jaar jong en al acht jaar cel staan. Besef jij wel tot wat je gedrag en alcohol leidt? Besef je dat een probleem heeft en er iets mis is met u?” Daarop antwoordde R.C. laconiek. “Het interesseert me allemaal niet. Ik ben klaar met justitie hier. Die man sloeg mij ook maar dat werd dan weer niet gefilmd. Ik zit mijn celstraf uit en ga dan ver weg van hier, klaar.” Vonnis op 28 januari. (JH)