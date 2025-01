Amper 20 jaar, en nu al bijna 9 jaar cel: “Justitie is hier niks, ik ga heel ver weg van hier”

Amper 20 jaar oud is R.C. uit Middelkerke, maar de jongeman torst nu al een strafblad van bijna 9 jaar cel met zich mee. Acht jaar had hij al, en daar deed de strafrechter in Veurne nog eens tien maanden effectief bovenop voor feiten van zinloos geweld in Nieuwpoort. Daar sloeg R.C. een man in elkaar toen die zijn echtgenote tegen hem beschermde. “Ik zeg jullie niks meer. Justitie hier is niks, ik zit mijn straf uit en ga dan heel ver weg van hier”, sprak de jongeman tegen de rechter.

Hij moet nog 21 jaar worden maar sinds zijn meerderjarigheid stapelt R.C. de veroordelingen maar op. In 2023 en 2024 werd hij in totaal al acht keer veroordeeld, vooral voor drugsfeiten en geweldsdelicten. Daardoor moet hij nu al zeker acht jaar in de gevangenis blijven. Hij krijgt daar vandaag nog eens tien maanden effectieve celstraf bovenop van de strafrechter in Veurne, na feiten van zinloos geweld op 24 september in Nieuwpoort. Het was de laatste dag dat R.C. op vrije voeten was. “Hij viel een vrouw lastig en beledigde haar volop. Daarop wou hij ook zijn geslachtsdelen tonen. Daarop kwam haar echtgenoot tussenbeide maar die kreeg een reeks slagen en kwam op de grond terecht. De vriendin van R.C. probeerde hem tevergeefs tegen te houden waarop hij maar wegreed op zijn bromfiets. Alle feiten werden gefilmd.”

Klaar met justitie

Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 500 euro. Volgens de advocaat van R.C. werd de jongeman eerst uitgedaagd door de vrouw die hem aansprak op het feit dat hij op klaarlichte dag dronken op straat rondliep. De rechter besloot R.C. aan te spreken op zijn gedrag. “20 jaar jong en al acht jaar cel staan. Besef jij wel tot wat je gedrag en alcohol leidt? Besef je dat een probleem heeft en er iets mis is met u?” Daarop antwoordde R.C. laconiek. “Het interesseert me allemaal niet. Ik ben klaar met justitie hier. Die man sloeg mij ook maar dat werd dan weer niet gefilmd. Ik zit mijn celstraf uit en ga dan ver weg van hier, klaar.” (JH)