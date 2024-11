Alsnog twee jaar effectieve celstraf voor Oedelemnaar die woning 15-jarige binnendrong

Een 45-jarige Oedelemnaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor cyberlokking, belaging en woonstschennis. Wim V. kreeg die straf eerst voorwaardelijk, maar hij kwam de afspraken niet na.

Op 17 april 2022 sprak Wim V. af met een 15-jarig meisje dat hij tijdens zijn werk in de horeca had leren kennen. Ze trokken naar de kermis in Oedelem. Maar het meisje en haar vriendin kregen een slecht gevoel bij zijn gedrag en verzonnen een smoes om van hem af te raken. V. liet het meisje evenwel niet met rust en bleef haar opdringerige berichten sturen.

In de nacht van 23 op 24 april 2022 drong V. ’s nachts de woning van het meisje binnen. De moeder kon hem evenwel betrappen. V. stond op zijn kousen en zei dat hij voor haar dochter kwam. Achteraf verklaarde hij aan de politie dat hij blij was met de betrapping. Hij twijfelde immers of anders de ‘mentale stopknop’ had kunnen indrukken.

De Oedelemnaar stond ook nog terecht voor belaging van vier andere, minderjarige meisjes. Op 18 augustus 2020 staarde hij de meisjes – toen 14 en 15 jaar oud – aan op café, wachtte hen buiten op om hen vervolgens op de fiets te achtervolgen.

V. zat zeven maanden in voorhechtenis en kreeg eind 2022 twee jaar voorwaardelijke celstraf. Zo verklaarde hij zich akkoord met chemische castratie. Maar omdat hij onder invloed van alcohol betrokken raakte in een ongeval, bracht het parket de zaak opnieuw voor de rechtbank.

De beklaagde kwam evenwel niet opdagen waarna de rechtbank donderdag de voorwaarden introk. V. kreeg in 2006 al eens vijf jaar voorwaardelijk voor verkrachting. In 2015 kreeg hij 18 maanden effectief voor inbraak en woonstschennis. Datzelfde jaar kreeg hij twee jaar effectief voor aanranding. (AFr)