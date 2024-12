“Als ik drink, dan ben ik mezelf niet”: Man vraagt nog een kans na herhaaldelijk partnergeweld

Een zoveelste geval van partnergeweld kan een 39-jarige man drie jaar cel en 1.600 euro boete opleveren. Hij liep al zeventien eerdere veroordelingen op, vaak voor geweld, en kampt met een zwaar alcoholprobleem. “In het geval dat hij vrijkomt, maak ik me grote zorgen over de veiligheid van mezelf en van onze dochter”, sprak zijn ex-vriendin.

De relatie tussen G.P. (39) en het slachtoffer was er een met ups en downs. P. woonde enige tijd alleen op een studio maar trok vorig jaar terug in bij zijn vriendin. “Het was de bedoeling om het nog één keer te proberen maar het verslechterde al snel”, zei P. zelf.

Op 15 oktober moest de politie ter plaatse komen omdat P. zijn vriendin een slag op haar nek en oor gaf. “Ze was een bericht naar een vriendin aan het typen maar de beklaagde dacht dat het naar een andere man was”, beschreef de procureur. “Door zijn jaloers gedrag sloegen de stoppen door.”

Een week later volgde al een tweede incident. G.P. sleurde zijn vriendin met geweld naar binnen toen ze de post ging halen. De vrouw vluchtte nadien bij de buren. “Hij hervalt vaak in gewelddadig gedrag maar ondernam nooit stappen om daar aan te werken”, zei de vrouw. “Ik twijfel aan zijn vermogen om te veranderen. Ik vraag om onze veiligheid te garanderen en hem een contactverbod of een verplichte opname op te leggen.”

G.P. werd al meermaals veroordeeld voor gewelddadige feiten en periodes van probatie liepen telkens mis. Hij betwistte de feiten niet maar zijn advocaat wees het slachtoffer met de vinger. “Zijn alcoholprobleem is de oorzaak van alles maar hij dronk samen met zijn vriendin. Zij werd zelf al rijongeschikt verklaard door haar alcoholgebruik. Het is een beetje schijnheilig om dan te zeggen dat mijn cliënt niet aan zijn problematiek wil werken.”

G.P. zelf smeekte de rechter om nog een kans. “Als ik drink, dan ben ik mezelf niet. Ik weet dat ik het al vaak gezegd heb maar ik wil nog iets maken van mijn leven.”

Vonnis op 6 januari.