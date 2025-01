Agressieve buurman voor rechter na schermutseling met politieman en zijn schoonvader

Op 23 september vorig jaar raakte een politieman samen met zijn schoonvader betrokken bij een schermutseling in het centrum van Houthulst. De twee werden er aangevallen door een buurtbewoner, die zich blijkbaar stoorde aan wat luid gebabbel. Dat de gerechtsdienaar met een kruissleutel uithaalde, zorgde er echter voor dat ook hij moet plaatsnemen in het beklaagdenbankje. “Voor het eerst in carrière was ik bang.”

Een praatje aan het maken op de stoep, dat waren een politieman in burger en zijn schoonvader op 23 september vorig jaar in het centrum van Houthulst aan het doen, toen ze plots door een buurman werden aangemaand wat stiller te zijn. Het kwam daarop tot een woordenwisseling, waarbij de schoonvader een klets in het gezicht kreeg van de buurtbewoner. De agressieveling ging terug naar zijn appartement wat verder in de straat, maar keerde even later op zijn stappen terug en er vielen opnieuw klappen. De schoonzoon van het slachtoffer reageerde en duwde de buurman weg. Die wou echter van geen wijken weten en het kwam tot een vechtpartij tussen de twee. De politieman haalde daarbij uit met een moersleutel die hij daar ter plaatse had zien liggen. Ook de vrouw van de politieman, die er ondertussen bij was gekomen, deelde in de brokken. De gevolgen waren niet min, want de schoonvader werd met een zware hoofdwonde – er was zelfs even sprake van levensgevaar – naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht.

Toevallig

“Die buurman had eigenlijk geen reden om zich te ergeren aan het gebabbel van die twee mensen”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank. “Ze deden niets abnormaal, het was trouwens pas 20 uur in de avond. Voor alle duidelijkheid: die buurman ligt aan de oorzaak van de feiten. Echter, de man die met de sleutel uithaalde mocht dat ook niet hebben gedaan.”

De politieman, die ondertussen met pensioen is, zegt dat hij de sleutel toevallig zag liggen en die opraapte. Eerder hield hij de kruissleutel achter zijn rug. “Mijn cliënt probeerde de agressieve buurtbewoner tot bedaren te brengen, maar toen dat niet lukte zag hij zich genoodzaakt om zichzelf, zijn partner en schoonvader te verdedigen”, aldus de advocaat van de politieman. “Nadat de aanvaller de schoonvader een eerste klap had gegeven, belde mijn cliënt de politie en zijn partner. Die laatste kwam onmiddellijk naar de plek van het voorval, maar de politiediensten kwamen niet direct ter plaatse. Mijn cliënt gaf die agressieveling eerst een duw en wou het werktuig als afschrikking gebruiken. Er waren ondertussen al een aantal omwoners een kijkje komen nemen en die moesten allen helpen de aanvaller onder bedwang te houden. Mijn cliënt had echt geen keuze en moest wel reageren.”

Verdedigd

“Ik ben in heel mijn loopbaan als politieman nog nooit agressief geweest, maar nu was ik voor het eerst echt bang”, voegde de politieman nog toe aan de verklaring van zijn advocaat. “Ik wist dat die man geen heilige was en had die werksleutel inderdaad in mijn handen genomen. Maar ik heb die man eerst een duw gegeven. Omdat hij ons bleef belagen heb ik mij en mijn familieleden verdedigd met de sleutel.”

Volgens de schoonvader is de agressieveling gekend in de buurt en zijn veel mensen bang van hem. “Niemand durft iets tegen hem te doen”, klinkt het. “Ik heb heel veel geluk gehad, want ik was er bijna niet meer na wat die man mij aandeed. Ik weet ook niet waarom hij zo reageerde, want ik had nog nooit tegen hem gesproken. Ondertussen heb ik nog altijd hoofdpijn en kon ik niet op reis door het voorval.”

Schadevergoeding

De agressieve buurtbewoner, die met zijn korte broek en vreemde jas een opvallende verschijning in de rechtbank was, gaf toe dat hij de schoonvader een klets op zijn gezicht gaf. “En ik ben dan nog eens teruggekomen omdat die man maar kwetsende, racistische opmerkingen bleef roepen naar mij. Ik verdedigde mij op de aanvallen met de moersleutel. Ik deelde daarbij inderdaad vuistslagen uit, maar ik vraag daarvoor de vrijspraak.”

De schoonvader vraagt op zijn beurt een forse schadevergoeding van de buurtbewoner en hoopt dat de rechter een contactverbod uitspreekt. Tegen de agressieveling loopt er op de rechtbank nog een tweede zaak. Daarbij werd een psychiater aangesteld die de beklaagde moet onderzoeken. Ook in het dossier met de politieman wil de rechtbank de beklaagde aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen. Vonnis op 24 februari.