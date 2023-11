18 maanden cel voor vechtpartijen en diefstal plooifiets

Een 40-jarige man uit Brugge is in beroep veroordeeld tot achttien maanden cel voor twee vechtpartijen en een diefstal van een plooifiets.

Op 18 november 2020 wou K.D. een broodje halen in een Panos-winkel in Brugge waarbij hij ruzie kreeg met een andere klant omwille van de coronamaatregelen. D. zou de klant buiten een slag in het gezicht hebben gegeven waardoor zijn neus scheef kwam te staan. Zelf beweerde D. dat hij struikelde over zijn eigen hond en nadien de man heeft meegetrokken. Ondanks het feit dat het om een ongeval ging, ging D. er als een speer vandoor.

Op 14 oktober 2021 kreeg K.D. het aan de stok met een leraar die op weg was met 50 leerlingen. Volgens D. was hij aan het wandelen en werd hij bijna omver gereden door fietsers. D. zou de leraar hebben geslagen, maar zelf ontkent hij met klem. Hij vroeg de vrijspraak voor beide feiten in plaats van tien maanden cel.

Diefstal

Tenslotte werd hij ook nog beschuldigd van de diefstal van een plooifiets uit een garage van het OCMW van Brugge. De diefstal werd vastgelegd op camera en op andere camerabeelden is D. te zien met zijn vriendin. Hij droeg dezelfde sportschoenen, jas, korte broek en bril, maar toch ontkende hij.

“Op de beelden van de diefstal is mijn vriendin niet te zien, terwijl ze al die tijd bij me was. Het was zomer, iedereen kan zich zoals ik kleden.” Ook bij een huiszoeking werd de fiets niet gevonden. Maar voor het openbaar ministerie was de maat vol. K.D. liep al 33 veroordelingen op, goed voor een strafblad van 9 bladzijden.

“Als maatschappij zeggen wij nu: het is genoeg!” Voor de slagen aan de Panos en aan de leraar vorderde de procureur-generaal 12 maanden cel, voor de diefstal van de plooifiets nog eens acht maanden. Maar het hof achtte tien maanden voldoende voor de slagen en acht maanden voor de diefstal van de fiets. (OSM)