Na klacht: Brugse gevangenis moet gedetineerde met hartkwaal vetarm menu serveren

De Brugse gevangenis moet voortaan ook vetarme maaltijden voorzien. Aanleiding is een klacht van een gedetineerde, die als hartpatiënt op een mediterraan dieet gezet werd door zijn huisarts. Volgens zijn advocaat duurde het maanden voor hun vraag gehoor kreeg. “Op culinair vlak is de tijd blijven stilstaan in de gevangenis.”

Eind juni zakte een man, die veroordeeld werd wegens fraude, in elkaar tijdens zijn dagelijkse wandeling in de gevangenis in de Legeweg in Sint-Andries bij Brugge. Hij kon gereanimeerd worden en werd in een Brugs ziekenhuis geopereerd. Zijn aders bleken dichtgeslibd. De man kreeg twee stents en werd als hartpatiënt door zijn arts op een mediterraan dieet gezet.

Enig probleem: het doorsnee menu van de Brugse gevangenis is daarop niet aangepast. Volgens Joris Van Cauter, de advocaat van de gedetineerde, hoorde zijn cliënt een zoutarm dieet, met volkoren boord en pasta, veel groenten, fruit en noten te krijgen. Hij noemt het eten in de Brugse gevangenis heel vettig, met dikke sauzen en vaak gefrituurd. “De tijd is er op culinair vlak blijven stilstaan sinds de vorige eeuw. De enige manier om gezonde voeding binnen te krijgen, is etenswaren aankopen in de kantine. Maar niet alle gedetineerden hebben het geld om dat te doen.”

Pingpong

In een brief aan de medische dienst van de Brugse gevangenis wees de advocaat op het verplicht dieet van zijn cliënt. Volgens de advocaat kregen de gevangene en hij maandenlang geen gehoor voor wat zij ‘een basisrecht’ noemen. “Er werd een fraai partijtje pingpong gespeeld tussen de medische dienst en de directie; ze schoven de verantwoordelijkheid voor het toepassen van het dieet naar elkaar toe”, zucht Van Cauter.

De advocaat zag zich genoodzaakt om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Brugse gevangenis. Met succes: de commissie gaf de gedetineerde gelijk. Enig minpunt: hij krijgt volgens zijn raadsman nog altijd witte in plaats van volkorenrijst gereserveerd. Naar verluidt uit budgettaire redenen, want de overheid voorziet net geen 4 euro aan etenskosten per dag per gevangene. “Halal eten serveren in de gevangenis, is geen enkel probleem. Maar een cardiovasculair dieet aanbieden aan een gedetineerde met een hartkwaal, kan blijkbaar niet”, laakt Joris Van Cauter.

Drie maaltijden

Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen, kan niet ingaan op een persoonlijk dossier, maar reageert wel kort. “Als een gedetineerde een dieet door een behandelend arts krijgt opgelegd, wordt dit altijd intern doorgegeven naar de verschillende secties én naar de keuken. Op basis daarvan worden de drie maaltijden per dag aangepast. Er wordt getracht een gevarieerd aanbod te serveren. Pasta, rijst en aardappelen worden afgewisseld. Frieten worden slechts een keer per week gebakken. Er zijn geen klachten van andere gedetineerden. Wat een gedetineerde daarbuiten nog eet via de kantine behoort uiteraard niet tot onze verantwoordelijkheid.”