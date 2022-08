Justitie werft 40 nieuwe cipiers aan op Alcatraz

De campagne van de FOD Justitie om nieuw gevangenispersoneel aan te werven op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk afgelopen weekend heeft vruchten afgeleverd. Een veertigtal mensen solliciteerde aan de stand van Justitie voor een job in de gevangenis.

De gevangenissen in ons land kreunen onder personeelstekort. Bovendien splitste minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de functie van penitentiair bewakingsassistent – cipier dus – op in twee functies: veiligheidsassistent en detentiebegeleider. De minister noemt de huidige visie op detentie achterhaald en wil met de nieuwe functies een meer zinvolle detentie bewerkstelligen en zo de dramatische recidivegraad van 70 procent naar beneden halen.

Om al dat volk aan te werven, terwijl het zo al krap is op de arbeidsmarkt, zet de FOD Justitie daarom in op versnelde aanwervingen én gaan ze zelf actief op zoek naar volk. Dat gebeurde afgelopen weekend onder andere op Alcatraz, de jaarlijkse hoogmis van de metal in Kortrijk. Op de stand Justitie konden bezoekers daar deelnemen aan het spel ‘Escape From Alcatraz’. Wie dat ontsnappingsspel tot een goed einde wist te brengen, kon een meet & great winnen met één van de artiesten op de affiche. Zo’n tweehonderd mensen lieten zich verleiden om aan het spel deel te nemen.

Nog belangrijker voor Justitie was natuurlijk het aantal mensen dat effectief ook solliciteerde voor een job in de gevangenis. Uiteindelijk beslisten zo’n veertig mensen om dat ook te doen. Zij solliciteerden voor diverse functies, gaande van bewakingsassistent tot verpleger of psycholoog. Minister Vincent Van Quickenborne, die zelf ook opdook aan de stand op zijn favoriete festival, is dan ook tevreden. “Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken”, klinkt het.