BEKIJK. Man katapulteert pakketjes over muur van gevangenis in Brugge

Via sociale media wordt een video verspreid van een man, die met een groot katapult pakjes over de muur van de gevangenis in Brugge heen schiet. De man wordt gefilmd door een voorbijrijdende auto, maar gaat onverstoord verder. De beelden dateren van vorige week. “Het illegaal verkrijgen van goederen zoals drugs, gsm of soms zelfs eten van de gedetineerden is verboden. Daarom zal de politie de zaak verder onderzoeken”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

Beelden van een man, die met een grote katapult kleine pakketjes over de muur van de gevangenis van Brugge heen schiet, doen vlot de ronde op sociale media. De man in het witte trainingspak gaat ongestoord verder met katapulteren zelfs wanneer er een fietser passeert en hij gefilmd wordt vanuit een voorbijrijdende auto. (Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De beelden dateren van vorige week. Het voorval werd toen ook al opgepikt door het gevangenispersoneel in Brugge. “Onze eigen mensen hadden het opgemerkt via de bewakingscamera’s en brachten de politie op de hoogte”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

Bewust van de problematiek

Volgens Van De Vijver is het een gekende problematiek. “Dit is in het verleden nog gebeurd. Net daarom werd er in de strafwet opgenomen dat het overgooien van voorwerpen zoals drugs of gsm’s in de gevangenis verboden is. We krijgen hier regelmatig mee te maken in bijna alle gevangenis en dat is de afgelopen jaren verder toegenomen.”

“Zo goed als alle gevangenissen worden hiermee geconfronteerd en die problematiek is afgelopen jaren alleen maar toegenomen”

“Ons eigen personeel is heel opmerkzaam voor die problematiek. Meestal proberen gedetineerden zaken te bemachtigen, zoals drugs, een gsm of voedingswaarden. Wat er in dit geval in het pakketje zit, kunnen we niet meegeven. De politie van Brugge zal de zaak verder onderzoeken”, besluit Van De Vijver.