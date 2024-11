“Als sluipschutter doodde ik 800 mensen in Syrië”: milde straf voor messteek aan dakloze in Oostends park

Een 43-jarige Oostendenaar ontkende met klem dat hij een dakloze man wou doden toen hij die tijdens een ruzie met een mes in de rug stak. Maar enkele stoere uitspraken deden Ashraf A. de das om. Toch komt hij weg met een milde straf.

Op 10 mei vorig jaar snelde de politie naar het Leopoldpark in Oostende. Ter plaatse troffen de agenten een Algerijnse man aan met een bloedende steekwonde in de onderrug. Beklaagde Ashraf A. vertoonde een wonde aan het rechteroog. Zijn zoon had een multitool op zak, waarvan het mes bebloed was. “Het lemmet ging zes centimeter diep in de rug van het slachtoffer en stopte net voor de buikholte”, aldus de procureur.

A. werd initieel aangehouden voor moordpoging, maar werd uiteindelijk vervolgd voor poging tot doodslag. Volgens de procureur bleken de intenties van A. duidelijk uit zijn uitspraken op weg naar het ziekenhuis. “Hij slaat mij, hij moet dood”, klonk het. “Als sluipschutter in het Syrisch leger vermoordde ik 800 mensen. Vandaag zou nummer 801 zijn, maar dat is niet gelukt.”

Volgens de verdediging hielp A. al een tijdje de Algerijn, die in het park sliep, met praktische zaken. “Maar omdat hij vond dat hij niet snel genoeg geholpen werd, begon het slachtoffer heel aanklampend te worden”, pleitte Iris Roegiers, de advocate van A. “Hij belde mijn cliënt dag en nacht. Het kwam tot een ruzie waarbij het slachtoffer mijn cliënt in het gezicht sloeg met een fietsslot.”

Meester Roegiers drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt heeft die multitool altijd bij zich. Hij wou zijn zoon beschermen, want het slachtoffer was buiten zijn zinnen. Maar hij had nooit de intentie om het slachtoffer te doden. Die domme uitspraken waren stoerdoenerij. Mijn cliënt was helemaal geen sluipschutter. Na vier maanden voorhechtenis kwam hij vrij onder voorwaarden en die heeft hij correct nageleefd.”

De rechtbank zag de poging tot doodslag bewezen en veroordeelde A. tot achttien maanden voorwaardelijke celstraf. (AFr)