Gemeente plaatst nieuwe paaltjes als bescherming van fietspad… maar die worden ‘s nachts meteen vernield: “We laten ons niet tegenhouden door idioten”

De burgemeester van Lo-Reninge is misnoegd na een nieuw geval van vandalisme in zijn gemeente. Donderdag plaatste de gemeente een rij met nieuwe paaltjes om het fietspad in de Oostvleterenstraat op een mooie manier af te sluiten, maar die werden ‘s nachts al meteen vernield. Vlakbij boorde een onverlaat 2,5 jaar geleden gaatjes in vijftien populieren vlakbij en spoot ze daarna in met gif. Woont er een hater van de natuur vlakbij? “We laten ons alvast niet tegenhouden door dergelijke idioten en dienden klacht in”, zegt burgemeester Lode Morlion scherp.

Het vandalisme zit de burgervader duidelijk hoog. Donderdag was de technische dienst van de stad aan de slag in de Oostvleterenstraat in Reninge. “Het fietspad langs de straat werd opnieuw aangelegd en daarbij verdween de kleine haag die de afscheiding tussen de weg en het fietspad vormde”, legt Lode Morlion uit. “Die haag was door diverse aanrijdingen geen lang leven beschoren. Naast het fietspad was een verharding aangelegd, maar daardoor was er geen afscheiding meer. Daarom haalden we de verharding weg en dachten we na over alternatieven. We vonden het wel een leuk en mooi idee om kastanjepalen in de grond te plaatsen, tussen Reninge en Oostvleteren. Daartussen wordt dan later een nieuwe haag geplaatst.”

“Onze technische dienst was donderdag volop bezig met de reeks van vijfitg kastanjepalen te plaatsen. Er waren er al vijftien in de grond stabiel geplaatst. Toen ze vrijdag wilden verder werken, bleken alle vijftien palen ‘s nachts alweer vernield te zijn. Pas maandag kan de technische dienst nu verder werken, maar dit kan echt niet.”

Klacht

Daarom willen ze het er bij de gemeente niet bij laten. “We namen foto’s en hebben klacht ingediend bij de lokale politie, die dit zal onderzoeken”, vervolgt Morlion. “Dergelijk vandalisme maakt me bijzonder intriest en zelfs boos. We doen ons best om van onze gemeente een mooie en veilige plaats te maken. En dan doet iemand zoiets. En waarom? Iemand die niet houdt van iets moois langs de weg of iemand die vindt dat de weg daar niet breed genoeg is om te passeren? We hebben er het raden naar. Of gaat het om iemand die gewoon niet houdt van wat natuurpracht? Het is immers niet de eerste keer.”

Gifmoord op bomen

Vlakbij, in de zijgelegen Brabanthoek, werd 2,5 jaar geleden immers een ‘gifmoord” gepleegd op vijftien populieren. Een nog steeds onbekende vandaal boorde toen gaatjes in de bomen en spoot die in met gif. Daarna stierven de bomen een voor een af. “Ze werden vakkundig geëlimineerd en daar ben ik nog steeds boos om”, vervolgt de burgemeester. “We geven in ieder geval niet toe aan dit soort idioten die denken dat openbaar domeinen van hen zijn en ze ermee mogen doen wat ze willen. Die bomen op de Brabanthoek hebben we inmiddels vervangen. We blijven inzetten op groen. Vorige week plantten we samen met de Gezinsbond nog 31 nieuwe bomen aan langs de Reningesteenweg in Lo.” (JH)