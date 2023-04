Witwaszaak van 113 miljoen euro tegen Oostendse “Marchand Brothers” wordt pas begin volgend jaar gepleit

Voor de Brugse correctionele rechtbank is woensdag het proces ingeleid tegen Peter (69) en Rudolf (69) Marchand. De Oostendse broers zouden samen met wijlen hun broer en nog tien anderen liefst 113 miljoen euro misdaadgeld hebben witgewassen. Volgens het gerecht maakten ze gebruik van een constructie met zes vennootschappen.

Het gerecht had de flamboyante broers Peter, Rudolf en wijlen Armand (hij stierf in mei 2021 en wordt dus niet vervolgd, red.) Marchand al langer in het vizier, toen speurders op 18 juni 2019 huiszoekingen uitvoerden op verschillende locaties in Brugge, Knokke en Oostende. Ook in het dakappartement van de “Marchand Brothers” in het Oostendse Europacentrum viel de politie binnen en er werden ook zes luxewagens in beslag genomen. Het gerecht verdenkt de broers van grootschalige witwaspraktijken en ging tot actie over nadat Peter Marchand in Brussel was onderschept met een sportzak vol zwart geld.

In november vorig jaar werden de zelfverklaarde “keizers van Oostende” samen met zes vennootschappen en nog tien andere personen naar de rechtbank doorverwezen op verdenking van witwas en lidmaatschap van een criminele organisatie. De bende zou in opdracht van Engelse en Ierse criminelen Britse ponden hebben gewisseld in een bankkantoor in Brussel en daarna de euro’s terug hebben gebracht naar het Verenigd Koninkrijk. Het zou gaan om winsten uit de verkoop van illegale sigaretten. In totaal zouden de Marchand-broers liefst 113 miljoen euro hebben witgewassen.

Peter Marchand wordt door het gerecht aanzien als de spilfiguur en verbleef vier maanden in voorhechtenis. Volgens de verdediging zouden de broers onder druk zijn gezet. Het dossier werd woensdag ingeleid. De beklaagden en het parket spraken de termijnen af waarbinnen ze hun standpunten op papier zullen zetten. De zaak zal pas op 24 januari volgend jaar gepleit worden. (AFr)