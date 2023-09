Werkstraf voor vrouw die kassageld in eigen zak stak

Een 28-jarige vrouw uit Pittem is door het hof van beroep veroordeeld tot een werkstraf voor schriftvervalsing, loondiefstal en 24 gevallen van oplichting via tweedehandssites.

Tussen december 2018 en mei 2020 maakte G.T. ruim 5.500 euro buit met 24 oplichtingen. Ze ging telkens op dezelfde manier tewerk. Ze bood op tweedehandssites allerhande spullen, zoals smartphones, te koop aan. Ze inde het geld maar bezorgde de producten niet. Bij meerdere feiten gebruikte de vrouw de identiteitskaart van iemand anders. Bovendien stopte ze als winkelverantwoordelijke van Zest Fresh Juice Bar in het station van Brugge geld in haar eigen zakken. Het ging in totaal om zo’n 7.500 euro.

Ook van schriftvervalsing was de jonge vrouw niet vies. Aan de gerechtsdeurwaarder legde ze een vals document voor dat moest aantonen dat ze al 1.000 euro had betaald. Dat deed ze vermoedelijk om een openbare verkoop te verhinderen. In eerste aanleg kreeg ze bij verstek twee jaar cel. In beroep werd dat omgezet in een werkstraf van 120 uur. Indien ze die niet uitvoert, moet ze voor een jaar naar de cel. (OSM)