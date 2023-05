Vrouw moet 5.000 euro terugbetalen aan voormalige werkgever voor fraude met bonnetjes voor leeggoed

Een 32-jarige ex-werkneemster van een versmarkt in Kortrijk moet haar voormalige werkgever 4.895 euro terugbetalen. Op haar laatste werkdag stal ze een boekje met blanco leeggoedbonnetjes voor schotels van de winkel en vulde die zelf in. Volgens de boekhouder van de versmarkt was sprake van ruim 40.000 euro verschil, maar de rechter volgde die berekening uiteindelijk niet.

B.V. uit Harelbeke werkte in 2019 enkele maanden voor een versmarktwinkel in Kortrijk. Klanten krijgen er hun aankopen mee op schotels met een waarborgsysteem. Bij het terugbrengen krijgen ze in de inkom van de winkel een handgeschreven bonnetje met daarop het bedrag van de waarborg, aan de uitgang wordt dit vervolgens cash uitbetaald. “In november 2021 ontdekte de boekhouder echter dat er in 2020 en 2021 samen een negatief verschil van 40.000 euro was in de leeggoedbonnen”, zei de advocaat van de versmarkt op het proces.

De versmarkt begon de bonnetjes daarop te voorzien van een markering. Drie dagen later ontdekten ze al eentje zonder markering. Op camerabeelden was te zien hoe ex-werkneemster B.V. zonder leeggoed de winkel binnenging en toch een bonnetje afgaf.

Ze bekende de feiten, maar er was discussie over het bedrag. “Er was al jaren een verschil in de boekhouding van die bonnetjes en dat probeert men nu recht te zetten op de kap van mijn cliënt”, zei haar advocaat op het proces. De vrouw beweerde dat ze ‘slechts’ 5.000 euro stal en de rechter ging daar in mee.

De vrouw krijgt ook acht maanden cel met uitstel en moet 1.000 euro boete betalen. (JF)