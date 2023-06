Vrouw (26) licht datingliefde op en moet hem 22.360 euro terugbetalen

Een 26-jarige vrouw uit Zulte kreeg van de strafrechter 12 maanden cel met uitstel omdat ze twee mannen verleidde via de datingsite Happn, hen smoorverliefd liet worden en hen nadien ‘tijdens een relatie’ véél geld aftroggelde. Daarmee was de rechter nog mild want K.N. riskeerde het dubbele van straf. Een van de slachtoffers moet ze liefst 22.360 euro terugbetalen. De vrouw moet zich nu ook verplicht financieel laten begeleiden.

De zaak kwam aan het rollen toen een volledig verbouwereerde man uit Nieuwpoort in maart vorig jaar aangifte deed bij de politie. Slechts korte tijd eerder had hij de 26-jarige K.N. uit Zulte leren kennen via de datingsite Happn. Waar de man op zoek was naar een gedegen relatie wist hij niet dat hij met K.N. een echte femme fatale had leren kennen, die enkel op zijn geld uit was. Hij werd smoorverliefd op de vrouw. “En zo liep hij met zijn ogen open in de val”, zegt zijn advocaat. “Het ging ook snel in de relatie want er kwam al gauw een huwelijksaanzoek. Maar al snel volgden ook de verhalen van K.N. Zo vertelde ze hem dat ze al enkele zware ziektes had overwonnen en zelfs eens ontvoerd en verkracht was geweest. Voor die zaken had ze telkens diepe schulden moeten maken. Ze kon haar verhalen zo verkopen dat mijn cliënt medelijden met haar had en haar in totaal 22.360 euro overschreef, om haar te helpen. Nadat haar bedrog uit kwam, beloofde ze alles terug te betalen maar nog steeds wacht hij op de eerste eurocent.”

Mannen gekwetst

De ogen van de man uit Nieuwpoort gingen pas open toen hij plots op een tweede Facebookaccount van K.N. stootte. Daarop stonden foto’s van haar en een andere man en deelde ze zelfs mee dat ze op trouwen stond. “Ze biechtte alles op en zei dat ze het geld gebruikte om aankopen te doen en schulden af te lossen. Nadien bleek ze ook een eerdere ex al te hebben opgelicht voor 1.147 euro.” De vrouw riskeerde twee jaar cel met uitstel maar de rechter bedacht haar met een jaar cel met uitstel. Ze moet wel voorwaarden naleven en zich onder meer financieel laten begeleiden. “Daar heeft ze ook nood aan”, zei haar advocaat. “Ze deed het enkel omdat ze niet overweg kon met haar geldzaken. Maar laat 1 ding duidelijk zijn: het ging wel telkens om échte liefde. Ze onderhield met beide mannen een duurzame liefdevolle en seksuele relatie. En ze had wel degelijk echt problemen uit het verleden maar heeft de verhalen opgeklopt om haar schulden te kunnen betalen. In die zin gaat het om oplichting. Ze beseft dat ze die mannen heeft gekwetst en verontschuldigt zich daarvoor.” De vrouw moet de bedrogen man uit Nieuwpoort nu 22.360 euro terugbetalen. (JH)