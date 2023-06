Vrouw (26) gestraft voor vals Moldavisch rijbewijs: “ik ben zelf bedot”

Een 26-jarige vrouw van Moldavische nationaliteit uit Diksmuide kreeg twee maanden cel met uitstel omdat ze bij de stad een vals Moldavisch rijbewijs wou inruilen. “Nochtans betaalde ik er in Chisinau 500 euro voor. Ik ben zelf bedot”, sprak V.C.

Op 30 november vorig jaar stapte V.C. het stadhuis binnen in Diksmuide, waar ze al een tijdje woont. Ze wou er haar Moldavisch rijbewijs dat ze al even op zak heeft inwisselen voor een Belgisch. “Maar bij de afgifte van haar rijbewijs zag het personeel meteen dat het wellicht vals was”, sprak de procureur. “Het werd overgemaakt aan de dienst voor bestrijding van fraude en die concludeerde meteen dat het een vals document was. Zo was de inkt anders, stond er geen veiligheidsstempel op en was het document niet conform. Ik vraag een gepaste straf.”

De jonge V.C. stond te snikken bij de rechter. “Ik kocht het vijf jaar geleden in Chisinau bij een man die me zou helpen. Ik betaalde er zelfs 500 euro voor en moest er lessen voor volgen en een examen voor afleggen. Ik wist echt niet dat het vals was en wil nog steeds mijn rijbewijs hier halen.” De rechter kon de uitleg moeilijk geloven. “U had echt wel moeten weten dat dit niet officieel was gelet op de manier waarop je er bent aan geraakt”, motiveerde hij. V.C. kreeg twee maanden cel met uitstel en 800 euro boete, drievierden met uitstel. (JH)