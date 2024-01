Voorwaardelijke celstraf voor veertiger uit Knokke-Heist die onbestaande vakantievilla’s verhuurde en handje toestak bij phishingpraktijken

Een 45-jarige man uit Knokke-Heist heeft voor de Brugse rechtbank 22 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor oplichting, witwaspraktijken en valse naamdracht. Michael E. stelde zijn rekeningen ter beschikking van een phishingbende en verhuurder onder een valse naam een fictieve vakantievilla in Spanje.

Op 15 juli 2022 besloot een man uit Melle op tweedehands.be in te gaan op een zoekertje voor het huren van een vakantievilla in Spanje. De man bestaalde een voorschot van 750 euro, maar eenmaal aangekomen in Spanje bleek de villa niet te bestaan. Op 21 juli stortte een vrouw uit Herentals 500 euro voorschot, maar de ‘vakantievilla’ in kwestie bleek permanent bewoond door een dame. Nog een derde slachtoffer liet zich op dezelfde manier voor 800 euro in de luren leggen.

Onderzoek wees uit dat Michael E. de zoekertjes had geplaatst onder de naam van een man die ooit zijn wagen aan hem had uitgeleend. Die kwam eind juli 2022 zelf aangifte doen toen hij gemerkt had dat iemand namens hem een appartement te huur stelde op tweedehands.be. De man vermoedde dat E. de kopie van zijn identiteitskaart had meegenomen die hij bewaarde in het handschoenkastje van zijn wagen. E. misbruikte de identiteit van nog een ander slachtoffer om spullen aan te kopen en contracten af te sluiten.

Phishing

Voorts lichtte E. ook twee mensen op via de online verkoop van 46 miniatuurauto’s. Hij verkocht de autootjes in het voorjaar van 2019 voor in totaal 275 euro, maar zou ze nooit leveren. Ten slotte stelde hij ook vier bankrekeningen ter beschikking van een phishingbende, die zijn slachtoffers via WhatsApp berichten stuurde in naam van hun zoon of dochter. Bij zeven feiten werd zo in totaal bijna 15.000 euro ontfutseld.

E. was niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 kreeg hij achttien maanden voorwaardelijk voor diefstal. Op 29 juni 2023 kreeg hij opnieuw achttien maanden voorwaardelijk voor oplichtingspraktijken. De verdediging vroeg om rekening te houden met die bestraffing, maar de rechtbank legde wel bijkomend 22 maanden voorwaardelijke celstraf op. Aan vier burgerlijke partijen moet E. in totaal ruim 9.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)