Vier personen gearresteerd voor fraude na afleggen theoretisch rijexamen met andere paspoorten

Vier verdachten van fraude uit de regio Luik zijn vrijdag 13 december opgepakt in het examencentrum in Moorsele. Er wordt vermoed dat ze tegen betaling theoretische examens aflegden met de identiteitskaart van anderen.

Vrijdag de dertiende, ook voor fraudeurs kan dat al eens een ongeluksgetal zijn. Vier personen uit de regio van Luik werden vorige week vrijdag 13 december opgepakt door agenten van de politiezone Grensleie.

Er was rond de middag melding gemaakt van een fraudegeval in het examencentrum voor rijbewijzen in Moorsele. Er werd de bezorgdheid geuit dat er een poging werd gedaan om vals te spelen bij het afleggen van het theoretisch rijexamen voor het rijbewijs B.

Onderzoek loopt

Agenten van de Interventie en Gespecialiseerde Interventie Cel konden vier personen aantreffen, die werden gearresteerd. Bij de verdachten werden meerdere identiteitsdocumenten en rijbewijzen aangetroffen.

Er wordt vermoed dat ze gebruik maakten van de methode van de persoonsverwisseling. Verder onderzoek loopt nu. “Tegen betaling legden ze het examen af voor anderen. Daarbij maakten ze gebruik van de identiteitskaarten”, aldus woordvoerster Mégane Coussaert. (JDr)