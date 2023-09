Vakantie van 4.000 euro in mineur voor Harelbeeks koppel: “We zijn opgelicht en vrezen dat er nog meer slachtoffers zijn”

Op de website van het Nederlandse bookingsplatform VRBO zag het vakantiehuis in Ibiza dat een koppel uit Harelbeke boekte er heel mooi uit. Een zwembad met ligzetels, ruime kamers, alles spik en span. Voor hun afreis op 5 augustus werd de woning echter geannuleerd. Nu bijna een maand later, zagen de slachtoffers nog geen euro terug van wat ze betaalden. En het huis? Na wat opzoekingswerk deed het koppel een lugubere ontdekking.

Wesley Goethals (43) en Hélène Goethals (43) uit Harelbeke vormen een nieuw samengesteld gezin met drie tienerkinderen. Ze werken hard en hebben een druk actief leven. Het koppel keek dan ook uit naar een weekje vakantie op Ibiza. “We boekten eerst onze vluchten en gingen daarop op zoek naar vakantiehuis voor ons gezin”, vertelt Hélène. “Op de toch niet onbekende website VRBO vonden we een woning, waarvan de prijs meeviel in vergelijking met andere locaties. Toch kostte het pand in totaal 4.200 euro, wat uiteraard niet weinig is. We wilden betalen met onze Visakaart, maar die is gelimiteerd tot 1.500 euro. Ik stuurde die mensen daarop een berichtje met de vraag of ik op een andere manier kon betalen. We kregen een pdf met een rekeningnummer en schreven het geld over.”

Het koppel kreeg van VRBO een bevestiging van betaling met de boodschap dat er 14 dagen voor vertrek verdere info zou volgen.

Geld niet teruggestort

“We dachten er niet verder over na en een week voor afreis bleek dat het huis was geannuleerd. Meer zelf, het bleek al geannuleerd de dag dat wij hadden betaald. Via mail vroegen we uitleg en kregen als antwoord dat men omwille van problemen de reservatie had moeten schrappen. Het geld zouden we binnen de twee weken terug krijgen. Dat gebeurde echter niet. We krijgen bovendien geen antwoord meer op onze vragen, zelfs niet op het bericht dat we naar de politie zouden gaan.”

Nadat het gezin op de hoogte was van de annulering, begon Hélène wat rond te zoeken op internet. “Wat ik vond over VRBO was heel uiteenlopend”, klinkt het. “Sommige recensies waren heel positief, maar andere heel negatief.”

Omdat het koppel al vliegtuigtickets had geboekt, vertrokken ze toch naar het Spaanse eiland voor een vakantie van 21 juli tot 5 augustus. “We probeerden voor onze afreis iets anders te boeken via een andere organisatie, maar het bleek alweer niet koosjer. De dag voor we vertrokken konden we dan toch via een hotel twee appartementskamers reserveren. Ik nam daarvoor wel telefonische contact op met het hotel zelf, we vertrouwen het niet meer. Het kostte ons 3.000 euro extra.”

Aangifte bij politie

Eenmaal in Ibiza trokken Wesley en Hélène naar een lokaal politiebureau om aangifte te doen van de oplichting. “Daar deden we in ons beste Spaans en in het Engels ons verhaal. De politie maakte een proces-verbaal op waarmee we naar onze bank in België konden gaan. We hadden dat daarvoor al gedaan, maar kregen te horen dat er niets kon worden gedaan voor ons. Ook het op tafel gooien van het Spaanse pv leverde geen resultaat op”, klinkt het.

Begraafplaats

Opmerkelijk is dat op 9 augustus, toen het koppel al terug was uit Spanje, het huis opnieuw werd aangeboden op de website. “En dat terwijl het niet bestaat. Een vriend van ons zocht het adres van de woning op in Ibiza en het bleek een begraafplaats te zijn. Stel je voor”, aldus Hélène. “We meldden dat bij VRBO, maar daar stuurden ze ons van het kastje naar de muur. Op 22 augustus stuurden we nog een mail naar VRBO waarin we schreven dat we naar de politie waren gegaan. We stelden nog voor om een schikking te treffen, maar er kwam geen antwoord meer.”

“We willen hiermee naar buiten komen, omdat we vrezen dat er nog mensen het slachtoffer zijn. Die site van VRBO is wereldwijd te bekijken, dus er worden daar wellicht heel veel boekingen opgedaan. Mochten er nog slachtoffers zijn, dan vragen we hen dat bekend te maken. Het kan ons dossier enkel ten goede komen.”