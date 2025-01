Vader van oprichter Baba Yega krijgt twee jaar voorwaardelijk na problemen geflopte show

“Een handtekening heeft alles verziekt”, getuigde D.M eerder. De 60-jarige Ieperling, vader van de oprichter van dansgroep Baba Yega werd nu veroordeeld tot twee jaar met uitstel. Hij pleegde verschillende faillissementsmisdrijven. Die pleegde hij nadat een show in Flanders Expo in Gent uitdraaide op een flop.

Verduistering van activa, de ontijdige aangifte van zijn faillissement, het niet verlenen van medewerking aan de curator én bedrieglijk onvermogen. De tenlasteleggingen tegen D.M. (60) waren niet min. Zelf hoopte hij op de vrijspraak. “Ik ben volledig gebroken. Mijn huwelijk is er aan kapot gegaan. Het contact met mijn zoon is er niet meer”, klonk het in tranen. “Die ene handtekening heeft uiteindelijk alles verziekt.”

Het mocht niet baten. De rechter oordeelde dat M. zich schuldig had gemaakt aan de verschillende misdrijven. Ze legde hem een straf op van twee jaar met uitstel en een boete van 4.000 euro. Daarbovenop komt een ondernemers- en beroepsverbod gedurende 10 jaar. Die uitspraak moet hij bekendmaken in het Belgisch Staatsblad.

De feiten zijn het gevolg van een fout gelopen deal met Easyfairs, het bedrijf dat instaat voor het beheer van Flanders Expo in Gent. Alles begint eind 2016. Baba Yega, met als oprichter de zoon van D.M., won toen de prestigieuze tv-wedstrijd Belgium’s Got Talent. De mysterieuze dansgroep, waarvan de leden zich verhullen achter maskers, ziet de fanbase uitbreiden.

Veel fans? Daar willen ze uiteraard op inspelen, dus plannen ze enkele spectaculaire shows in de Gentse expo. D.M. zet zijn handtekening onder een contract met Easyfairs. “Mijn zoon was te jong, dus zette ik mijn handtekening eronder. Of, beter, werd ik bijna gedwongen om mijn handtekening eronder te zetten”, vertelde M.

Achterdocht

In dat contract wordt gestipuleerd de eventuele winst gedeeld zal worden door beide partijen. Echter, dat geldt ook voor het eventuele verlies. Uiteindelijk zouden de shows uitdraaien op een flop met een monsterverlies tot gevolg. Easyfairs sprak van een bedrag van net geen 72.000 euro.

D.M. werd omschreven als een frauduleuze ondernemer “die op grote voet leeft, onder meer met gepersonaliseerde nummerplaten op zijn dikke Tesla van meer dan 100.000 euro. Maar hij heeft geen enkele eigendom. Geen stoel, tafel of schilderij dat van hem is. Dat wekt achterdocht”, vond de burgerlijke partij.

Dat de man op papier niks bezit zou door faillissementsproblemen van zijn vader komen. Hij had de scheiding van goederen aangevraagd toen hij met zijn vrouw trouwde, om problemen te voorkomen. Na de onsuccesvolle shows keerde dat tegen hem, aangezien zijn echtgenote de schuld niet wilde betalen. De rechter bepaalde nu dat D.M. een schadevergoeding van 750 euro moet betalen aan Easyfairs. (JDW)