Toch geen eretekens voor magistraten die verdacht worden van examenfraude

Twee topmagistraten die verdacht worden van fraude bij het magistratenexamen, krijgen dan toch geen onderscheiding als officier in de Leopoldsorde. Ontslagnemend minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) heeft beslist het ereteken te schrappen en het besluit wordt vandaag/woensdag ondertekend door de koning. Dat heeft de minister woensdag in de Kamer verklaard.

Het was zijn partijgenoot Vincent Van Quickenborne die polste naar de eervolle onderscheiding die het duo mocht ontvangen. Dat “roept vragen op en zorgt begrijpelijkerwijs voor verontwaardiging zowel binnen als buiten de magistratuur, bij de bevolking”, vindt Van Quickenborne. “U zal het hopelijk met mij eens zijn dat deze toekenning indruist tegen de algemene verwachtingen die we mogen hebben op het vlak van integriteit en verantwoordelijkheid binnen de rechterlijke orde.”

Minister Van Tigchelt deelt die verontwaardiging. Normaal gezien mogen personen die verwikkeld zijn in een straf- of tuchtonderzoek immers niet worden voorgesteld voor die onderscheiding. “Ik was dan ook net als u gechoqueerd te vernemen dat dit wel was gebeurd. Dat is onaanvaardbaar. Dergelijk voorval tast de geloofwaardigheid en het vertrouwen in Justitie aan”, aldus de minister.

Behalve de toekenning te schrappen, heeft Van Tigchelt de administratie de opdracht gegeven om voor de toekenning van dergelijke onderscheidingen steeds na te gaan of er een lopend tucht- of strafonderzoek is. Dat moet dergelijke vergissingen in de toekomst voorkomen.

De twee betrokken magistraten waren tot voor kort afdelingshoofd van de parketten van Ieper en Brugge. Nadat bekend raakte dat ze mogelijk betrokken waren bij de fraude op het magistratenexamen, werden ze beiden geschorst. Tegen hen loopt sindsdien een tuchtonderzoek. Daarnaast voert een Brusselse raadsheer-onderzoeker ook een strafonderzoek naar de examenfraude. (Belga/LK)