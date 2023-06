Thomas (35) werd slachtoffer van oplichters bij aankoop van droomwagen: “80.000 euro kwijt”

Hij is professioneel actief in de autosector, maar tóch werd Thomas Vande Wiele (35) uit Westende opgelicht bij de aankoop van een Audi R8 in het buitenland. Nochtans had de man alles gecheckt, inclusief de identiteit van de verkoper, het chassisnummer en alle andere documenten van de wagen. Alles leek in orde. “Maar mijn 80.000 euro ben ik kwijt.”

Neen, hij is geen naïeveling die zonder nadenken een auto koopt in het buitenland en zonder de wagen te zien zomaar geld overschrijft. Integendeel, Thomas Vande Wiele (35) heeft de nodige ervaring met het kopen van luxewagens in het buitenland. Hij is bovendien professioneel actief binnen de autosector en weet dus hoe hij dergelijke verkopen moet afhandelen. Maar toch blijft de dertiger uit Westende – voorlopig – met een financiële kater achter. En daarvoor moeten we terug naar november 2022.

“Ik ben zelfstandig en wou mezelf belonen na een goed jaar”, doet Thomas het verhaal. “Ik zie graag mooie wagens en ging online op zoek naar een tweedehands Audi R8. Bewust in het buitenland, omdat ik weet dat de prijzen daar lager liggen. Ik zocht ook op de ‘betrouwbare’ sites. Op mobile.de, zeg maar de Duitse tegenhanger van Autoscout24, kwam ik de wagen tegen die ik zocht. Het bleek een wagen te zijn die werd verkocht door een handelaar in Polen. Hij vroeg een kleine 80.000 euro. Mijn interesse was gewekt en ik besloot een afspraak te maken voor een testrit en eventuele verkoop.”

Thomas vertrok eind november richting Polen en maakte een testrit met de wagen. Er bleek geen vuiltje aan de lucht. Zeker omdat Thomas alles grondig controleerde. “Ik trok het chassisnummer na om zeker te weten dat de wagen niet gestolen was of geseind stond, maar dat bleek niet het geval. Ook alle documenten van de auto waren in orde. En van de verkoper noteerde ik de gegevens van zijn paspoort. Eigenlijk leek alles te kloppen. Tot de uiteindelijke transactie moest plaatsvinden. Daar liep het fout”, aldus Thomas.

Oplichters

De man sloot op vrijdag namelijk een akkoord over de verkoop en wou met een instant overschrijving de verkoop afronden. “Ik schreef het geld over, maar de verkoper zei dat het nog niet op zijn rekening stond. En zolang dat niet het geval was, kon ik de wagen niet meenemen”, legt hij uit. Thomas besloot het weekend in Polen te blijven en ging ervan uit dat op maandag de banktransactie wel uitgevoerd zou zijn. Hij hield ook gewoon contact met de handelaar, waardoor zijn argwaan nog niet meteen was gewekt.

Pas toen de man op maandag zei dat hij het geld nog niet had ontvangen, begon Thomas te beseffen dat er mogelijk iets niet klopte. Nog een dag later trok hij naar de politie om aangifte te doen. “Daags nadien trok ik met hen naar de plaats waar de auto stond, maar die bleek verdwenen te zijn. Maar de verkoper hield wel contact. “Ja, de wagen is inderdaad weg. Ik ben ermee aan het rijden”, zei hij me. Plots kwam hij met een ‘bullshitverhaal’ op de proppen dat de eigenaar niet meer wou verkopen. “We zullen het geld terugstorten, maar het zal wel minder zijn door de huidige wisselkoers”, klonk het. Op dat moment wist ik dat ik met oplichters te maken had.”

De politie kon de verdachten nog dezelfde week vatten, maar van Thomas zijn geld bleek geen spoor meer te zijn. “Cash afgehaald van de rekening”, zucht Thomas. “Blijkt dus dat ik met gewiekste oplichters te maken had. Ik hoopte dat ik de wagen wél mee naar huis zou krijgen, maar na een tweetal weken liet de Poolse politie me weten dat er een gerechtelijk onderzoek bezig was en de auto daar moest blijven. Ondertussen zijn we zes maanden verder en gebeurt er helemaal niks. Ik ben mijn 80.000 euro kwijt én krijg de wagen niet. Maar ondertussen betaal ik wel 1.000 euro per maand af voor een auto die ik misschien nooit zal zien.”

In de val gelopen

Nog opvallend: bij één van de verdachten werd 80.000 euro cash geld thuis gevonden. “Wellicht is dat mijn geld” – maar dat krijgt Thomas niet zomaar terug. “En zeggen dat ze zó vertrouwelijk overkwamen. Zelfs als je hen natrok, want ze hadden een vennootschap. Dus ja, ik ben in de val gelopen van gewiekste oplichters. Ik nam een Poolse advocaat onder de arm, maar voorlopig beweegt er bitter weinig.”

Een aankoop met een zéér bittere nasmaak dus voor Thomas. Maar dat betekent niet dat hij geen (luxe)wagens meer zal aankopen in het buitenland voor zijn professionele activiteiten. “En ondertussen rijd ik tóch rond met mijn droomwagen. Dankzij een renteloze lening bij een vriend kon ik een Audi R8 kopen, weliswaar met de bedoeling om deze terug te verkopen als ik, hopelijk, ooit de wagen krijg die ik écht aankocht of het geld recupereer”, besluit Thomas. (MM)