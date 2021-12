Sjoemelende immomakelaar (81) krijgt 10 maanden cel en moet 213.000 euro terugbetalen aan gedupeerden

Een voormalige immomakelaar (81) uit De Panne is tot 10 maanden cel veroordeeld wegens gesjoemel. Hij moet ook bijna 213.000 euro terugbetalen aan de gedupeerden. De man stal op grote schaal van verenigingen van mede-eigenaars van flatgebouwen in de westkust, waar hij optrad als syndicus.

Daarnaast stak hij huuropbrengsten van appartementen, waarvoor hij rentmeester was, in eigen zak. Hij bleek geen onbekende bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars en was daar al geschrapt wegens eerder gesjoemel.

De zaakvoerder van immobiliënkantoor Immo Provost uit De Panne, dat intussen failliet is verklaard, was syndicus van residentie Lugano in Oostduinkerke, residentie Strandpalace in Nieuwpoort en residentie Deauville in De Panne. “De grootschalige fraude kwam pas aan het licht toen er een nieuwe syndicus werd aangesteld. Die stootte op tal van onregelmatigheden en gesjoemel. Die man heeft onterecht 125.000 euro weggenomen van de rekening van de vereniging van mede-eigenaars van residentie Lugano en 87.000 euro van residentie Strandpalace. Hij heeft dat zelfs bevestigd en toegegeven. Hij belooft al jaren om dat bedrag terug te betalen maar doet dit niet. Allemaal loze beloftes”, sprak de advocaat van AXA Bank, de verzekeraar die de bedragen intussen uitkeerde aan de gedupeerden maar het geld kwam terugeisen op de rechtbank.

Geduld opgebruikt

Volgens het Openbaar Ministerie, dat wegens informaticafraude en misbruik van vertrouwen een strenge bestraffing eiste in de vorm van een celstraf en boete, werd ook residentie Deauville gepluimd maar is het bedrag daar onbekend. Die vereniging van mede-eigenaars stelde zich geen burgerlijke partij. Een andere advocaat kwam dan weer huurgelden opeisen van vakantieappartementen in residentie Westdiep en Deauville in De Panne. “Hij stond in voor de verhuring maar stortte die huuropbrengsten nooit door naar de eigenaars. Zij wachten al jaren op de opbrengsten van hun eigendom. Hij belooft van alles, maar doet niets. Het geduld is op”, klonk het.

213.000 euro aan schadevergoedingen

De beklaagde kwam niet opdagen op het proces en liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. Hij lichtte de rechtbank schriftelijk in dat hij ongeneeslijk ziek is en daarom niet kan komen. De man zou nog op een schuldenberg van 200.000 euro zitten. Volgens het Openbaar Ministerie waren er geen bezittingen of activa meer waar beslag op kon worden gelegd. Hij zou het geld hebben ontvreemd om andere schuldenputten te vullen, gaf de man te kennen in een eerder verhoor.

De Veurnse strafrechter veroordeelde de voormalige vastgoedmakelaar dinsdag, bij het uitspreken van het vonnis, tot een celstraf van 10 maanden en 800 euro boete, beide met uitstel. De vennootschap kreeg een effectieve boete van 4.000 euro. De toegekende schadevergoedingen zijn echter van een andere grootorde: de man moet 203.000 euro betalen aan verzekeraar AXA Bank en 9.773 euro aan de eigenaar van de vakantie-appartementen, samen bijna 213.000 euro. Voor informaticafraude werd wel de vrijspraak verleend, al zal dat geen verschil hebben gemaakt inzake de schadevergoedingen.

Reeds in opspraak en geschrapt bij BIV

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars laat overigens weten dat de beklaagde al sinds augustus 2019 tuchtrechtelijk is geschrapt en sindsdien geen vastgoedmakelaar meer mag zijn. “De man had toen ook al enkele gelijkaardige feiten op zijn kerfstok, waarbij gelden van verenigingen van mede-eigenaars onterecht werden doorgestort naar zijn kantoor. De man was lid bij ons maar overtrad in zware mate de deontologische code”, zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. (BB)