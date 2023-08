Shanna (28) wil pop verkopen… maar wordt opgelicht voor 25.000 euro: “In een oogopslag zag ik mijn toekomst verdwijnen”

Shanna Kimpe (28) wilde een pop verkopen via Facebook, maar raakte al haar geld kwijt. De rekeningen van de vrouw uit Jabbeke werden volledig geplunderd, goed voor 25.000 euro. “Ik ben alles kwijt, waardoor zelfs mijn grote droom om mama te worden in gevaar komt”, zegt ze. De vrouw startte een crowdfundingactie.

Shanna Kimpe (28) uit Varsenare bij Jabbeke had een rebornpop een levensechte pop die eruitziet als een pasgeboren baby te koop gezet voor 150 euro op Facebook Marketplace. Vorige week woensdag 9 augustus had ze een kandidaat-koper die reageerde via Messenger.

“De persoon in kwestie wou betalen en stuurde mij een link die zogezegd van Payconiq afkomstig was om geld te ontvangen. Het was de eerste keer dat ik op die manier een verkoop regelde op Marketplace. Maar ik ben wel vertrouwd met Payconiq, dus klikte ik op de link en deed een handeling om het geld te kunnen ontvangen. Hierdoor was ik al een bedrag kwijt”, begint Shanna haar verhaal.

Alles kwijt

Nog geen vijf minuten later kreeg ze telefoon van iemand die beweerde een medewerker van Card Stop te zijn. “Hij zou me helpen de overschrijving van dat ene bedrag tegen te houden en mijn rekeningen veilig te stellen voor meer oplichters. Voor ik het goed en wel besefte, was ik alles van zowel mijn zicht- als spaarrekening kwijt.”

De oplichters hebben 25.000 euro buit gemaakt. “Ze hebben mij gepakt op een zwak moment, het was avond en ik was moe van de werkdag. Ik zag in een oogopslag alles wat ik in vele jaren heb opgebouwd en mijn toekomst verdwijnen. Iedere euro die ik had, is weg.”

Waarschuwen

De volgende ochtend kreeg Shanna telefoon van de bank met de mededeling dat er verdachte dingen gebeurd waren met haar rekeningen. “Ze waren al in actie geschoten om mijn kaart te blokkeren. Ze probeerden de transacties tegen te houden om zo hopelijk mijn geld te recupereren. Ik werd aangeraden om zo snel mogelijk naar de politie te gaan. Dus ging ik die ochtend meteen naar de politie in Jabbeke en naar de bank om alles in orde te brengen. Helaas heeft de bank mij gezegd dat de kans erg klein is dat ik mijn geld terug zal krijgen, maar ze doen wat ze kunnen. Voor zowel de politie als de bank, was dit een vorm van oplichting waar ze nog niet te maken hadden gekregen. Door mijn verhaal te delen, wil ik mensen waarschuwen voor deze nieuwe vorm van oplichting.”

“Ik wil mijn droom om mama te worden niet opgeven voor een paar oplichters”

Shanna, die als huishoudhulp werkt en alleenstaand is, zit volledig met haar handen in het haar. “De eerste dagen voelde ik me zó slecht. Samen met mijn geld zag ik mijn toekomst verdwijnen. Ik was innerlijk zeer nerveus. Het was precies alsof ik mijn eigen lichaam niet meer onder controle kon houden.”

Omdat ze haar centen hoogstwaarschijnlijk nooit terug zal zien en ze toch haar grote droom wil waarmaken mama worden heeft Shanna een crowdfunding opgestart. “Ik vind het zeer moeilijk om dit te doen, want ik het nog nooit iemand om geld moeten vragen. Maar dit is echt mijn laatste hoop. Ik probeer al twee jaar zwanger te worden. Eerst zocht ik een donor, maar die zoektocht werd geen succes. Op je 28ste mag je in een fertiliteitstraject stappen, dus dat heb ik gedaan. Maar een fertiliteitstraject kost heel wat geld, net als een kindje opvoeden. Het laatste wat ik wil, is mijn grootste droom om mama te worden opgeven voor een paar oplichters.”

Crowdfunding

Shana heeft ook een hondje dat medische hulp nodig heeft voor zijn hartje. “Pancho krijgt bijna dagelijks aanvallen en zonder de juiste medicatie krijgen we die nooit onder controle. Maar ook dat kan ik nu niet meer betalen. Met de crowdfunding hoop ik wat geld bijeen te krijgen. Zodat ik kan leven, mijn hondje kan redden en mijn fertiliteitstraject kan voortzetten. Alle beetjes helpen en ik zal eeuwig dankbaar zijn.”

“Elke dag aangiftes”

Annemie Wittesaele, woordvoerster bij politiezone Kouter, bevestigt de klacht. “We krijgen elke dag meerdere gelijkaardige aangiftes binnen en dan nog durven veel mensen niet de stap zitten om aangifte te doen uit schaamte. Ik wil nog maar eens benadrukken dat bankinstellingen of CardStop nooit vragen om je pin of paswoord. Je moet het wat voelen aan je ellebogen. En als zaken te mooi om waar te zijn, dan is het vaak ook zo. Nog veel meer tips vind je op de overheidssite.”