Ruim 5,6 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen in Beernem

In een magazijn in het West-Vlaamse Beernem heeft de douane woensdag ruim 5,6 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën donderdag. Vier verdachten zullen voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter.

De smokkelbende gebruikte een vaste werkwijze om de sigaretten vanuit het magazijn naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Tussen een reguliere lading werden telkens enkele paletten met sigaretten bijgeladen.

Parkings en tankstations

Daarvoor ging de bende op parkings en tankstations langs de E40 op zoek naar vrachtwagenchauffeurs die via Calais op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. “Ze worden windowtappers genoemd, omdat ze dit doen door op de ramen van vrachtwagenchauffeurs te tikken. Het fenomeen bestond reeds voor de Brexit, maar is sindsdien enkel maar toegenomen”, aldus het persbericht.

In totaal werden woensdag in het magazijn 5.636.000 sigaretten van het merk Richmond aangetroffen, goed voor 1,8 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en btw. Verder werden een vrachtwagen en verschillende andere voertuigen in beslag genomen. Ten slotte werden ook vier verdachten opgepakt door de douane. Het gaat om twee Britten, een Ier en een Belg. Ze zullen donderdag alle vier voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.