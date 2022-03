Restaurant in Ieper geconfronteerd met vals Facebookprofiel dat klanten oplicht

Een bijna identiek maar vals Facebook-profiel van een Iepers restaurant werft volop ‘vrienden’ uit de regio en misbruikt een echte actie van het restaurant om klanten geld af te troggelen. De uitbaters voelen zich machteloos. “De oplichter zit intussen aan tweeduizend ‘vrienden’ en kan nog maanden actief blijven.”

“Mijn man en ik hebben al 28 jaar het restaurant De Steenen Haene bij het Ieperse dorp Zillebeke, maar het is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met oplichting. En hoe…”, begint zaakvoerster Hilde Notebaert (49). “We plaatsten onlangs een wedstrijd op onze Facebookpagina. Van zodra we de kaap van negenduizend volgers bereikten, werd een waardebon verloot onder onze vrienden.”

De actie werden honderden keren geliket en gedeeld, en bleef niet onopgemerkt bij mensen met minder goede bedoelingen. “Plots stuurden klanten foto’s van hun bankkaarten naar mijn persoonlijke Messenger met de vraag of die ‘oké’ waren. Ik viel volledig uit de lucht. Blijkbaar werd onze Facebookpagina gekopieerd met onze foto’s en actie, en stuurde dat Facebook-profiel berichten naar klanten met het nieuws dat ze gewonnen hadden. Gevolgd door de vraag naar hun bankgegevens.”

Hilde deed aangifte bij de politiezone Arro Ieper en rapporteerde het profiel bij Facebook in de hoop dat het snel zou verwijderd worden. “Want ik hoor van klanten dat het profiel al meer dan tweeduizend volgers heeft. Heel eng. Mijn man en ik voelen ons machteloos, want in het slechtste geval wordt het vals profiel pas binnen zes maand offline gehaald. We kunnen niet bellen naar Facebook, hé.”

Het koppel doet nu een oproep. “Je kan het vals profiel herkennen aan het weglatingsteken in de naam: De’Steenen Haene. Reageer zeker niet op vriendschapsverzoeken of berichten van dat profiel.”

Politiezone Arro Ieper sluit niet uit dat nog andere horecazaken op een gelijkaardige manier worden opgelicht. “Maar wij hebben zoiets nog niet gehoord bij collega’s”, aldus Hilde. “Wellicht wordt het vals profiel aangestuurd vanuit India, maar de berichten worden wel in het Nederlands verstuurd. En hoe kan iemand uit het buitenland op de hoogte zijn van een actie in een restaurant in de Westhoek? Onze klanten reikten niet tot in India. Zit iemand uit de streek hierachter? We ervaren het als een mes in onze rug, een vies gevoel. Sommige klanten moesten hun bankkaarten laten blokkeren. Hopelijk is niemand zijn of haar geld kwijt.”

Uiteindelijk hebben twee personen wel echt gewonnen. “Nadat ons authentiek profiel de kaap van negenduizend volgers rondde, gaven we hen een waardebon van vijftig euro. Zij hebben hier smakelijk gegeten en zijn gelukkig. Het motiveert ons om nog acties toe doen.” (TP)

