Raadkamer hakt pas op 8 maart knoop door in casinodossier Middelkerke

De Brugse raadkamer boog zich woensdag opnieuw over het dossier rond vermeende omkoping bij de aanbesteding van de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke. Op 8 maart zal ze beslissen of de verdachten, onder wie twee ex-schepenen, zich voor de strafrechtbank zullen moeten verantwoorden. Hun advocaten zijn niet te spreken over de procedure. “Hier wordt het strafrecht misbruikt voor politieke doeleinden.”

Het was huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) die in 2016 – hij zat toen nog in de oppositie – de kat de bel aanbond. Hij legde bij de Brugse onderzoeksrechter klacht neer omdat hij meende dat de intussen overleden ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld), toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), voormalig schepen Michel Landuyt (Open VLD) en gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert een kwalijke rol hadden gespeeld bij de toekenning van de bouw van het casino aan de bouwfirma Willemen en gokkantoor Napoleon Games.

Volgens Dedecker hadden de politici steekpenningen ontvangen van het bouwbedrijf. Een ex-chauffeur van de CEO van Willemen verklaarde aan de politie dat hij geld in een exemplaar van de krant De Tijd had moeten afleveren aan de verdachten. Het ging om bedragen tussen de 10.000 en 15.000 euro. De verdachten zelf blijven dat tot op vandaag met klem ontkennen. Volgens hun advocaten is het geen toeval dat de chauffeur zijn belastende verklaringen aflegde na zijn ontslag bij Willemen. “Hij steekt ook zijn bewondering voor Jean-Marie Dedecker niet onder stoelen of banken”, aldus Luc Arnou, de advocaat van Liliane Pylyser-Dewulf.

Huiszoekingen

Na de klacht van Dedecker werden in juni 2017 huiszoekingen uitgevoerd op het gemeentehuis en in de woningen van de verdachten. Intussen is het onderzoek afgerond en dat heeft volgens het parket onvoldoende aanwijzingen van schuld opgeleverd. Het openbaar ministerie vraagt de raadkamer daarom om alle verdachten buiten vervolging te stellen. Voor Janna Rommel-Opstaele werd verval van strafvordering gevraagd, gezien haar overlijden.

De gemeente Middelkerke blijft erbij dat er sprake was van omkoping en belangenvermenging en dringt er bij de raadkamer op aan om de verdachten naar de rechtbank door te verwijzen. De verdediging is daar niet over te spreken. “De strafprocedure wordt misbruikt voor politieke doeleinden”, stelt Luc Arnou, de advocaat van Liliane Pylyser-Dewulf. “Bovendien wordt de strafprocedure zoveel mogelijk gerekt zodat de hangende burgerlijke procedure, die door Willemen en Napoleon Games werd aangespannen, over de volgende verkiezingen getild kan worden.” Via die procedure eisen de beide bedrijven van de gemeente Middelkerke een zware schadevergoeding omdat ze de bouw en de uitbating van het casino uiteindelijk misliepen. Bouwteam Nautilus mocht het project realiseren. De werken zijn nog volop aan de gang.

Op 8 maart zal de raadkamer beslissen of het dossier naar de rechtbank gaat. “Ik heb alle vertrouwen in de uitspraak van de raadkamer”, reageert Michel Landuyt. “Na zeven jaar onderzoek is het dossier duizenden bladzijden dik, maar er zijn geen elementen die wijzen op fouten. Al die jaren is de impact van het onderzoek op mijn gezin en professionele carrière wel bijzonder zwaar geweest.” (AFr)