Poperings gemeenteraadslid Johan Lefever slachtoffer van spoofing

“Onlangs kreeg ik een telefoontje van ‘de cel fraudebestrijding’ van mijn bank. Alles klopte: de naam van de bank, de namen van de rekeninghouder(s), rekeningnummer, adres, enz. Bizar was ook dat het nummer van waaruit ze belden gelinkt was aan onze bank. Maar we bleken het slachtoffer te zijn van het fenomeen ‘spoofing’”, zegt Johan Lefever, die in Poperinge gemeenteraadslid is voor Open Vld.

“Men stelde dat er een ‘verdachte transactie’ zal gebeuren en men belde mij dus op met de vraag of dit klopt, want men vond het ‘verdacht’. In mijn geval zou 9.800 euro overgeschreven worden naar de Deutsche Commerzbank in Frankfurt. Men stelde dat ik wellicht ‘een mail’ zou hebben opengedaan komende van de FOD financiën en/of Liantis. Ik kreeg inderdaad die mail. Na een korte toelichting word je doorgeschakeld naar ‘een collega’ die je verder zal helpen om de reservatie van de overschrijving van het bedrag tegen te houden. Die collega wilde mij aan mijn pc krijgen om één en ander uit te voeren”, aldus nog Johan Lefever.

“Zelf stelde ik bijkomende vragen aan de telefoon: wie ben je? Van waar bel je precies? Er werd een naam gegeven, maar op de vraag van waaruit bel je kreeg ik geen antwoord. Uiteindelijk stelde mijn correspondent: “Ik voel me bedreigd door u”. Dit was natuurlijk het moment om in te haken.”

Spoofing

Onmiddellijk nam ik, via mijn kantoorhouder, contact op met de echte cel fraudebestrijding van mijn bank. Daar sprak men van het fenomeen spoofing. Naar aanleiding van deze feiten heeft de bank onmiddellijk naar al haar klanten een informatieve mail gestuurd.

Hier hebben we alle wachtwoorden vernieuwd en de pc volledig opgekuist. Heel bizar is dat ‘de fraudeurs’ zelfs weet hebben welke mails je ontvangen hebt. Men spreekt van ‘hacking’ van de mailbox. Daarom nam ik ook contact op met Telenet. Opletten is dus de boodschap”, besluit Johan Lefever. (AHP)