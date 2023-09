Politieman nodigt buurvrouw die coronaregels aan haar laars lapte met valse brief voor verhoor uit op politiekantoor: “Ik heb me inderdaad als een kalf gedragen!”

Een 56-jarige politieman uit Brugge is in beroep veroordeeld tot een werkstraf voor schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen. Hij nodige zijn buurvrouw uit met een valse brief naar een politiekantoor. “Hoe kun je zo’n kalf zijn?”

De Brugse politieman kreeg het in 2021 aan de stok met zijn buurvrouw. De vrouw veroorzaakte heel wat nachtlawaai en feestte erop los in coronatijd. Daarbij lapte ze de regels aan haar laars. De beklaagde stuurde meermaals de politie op haar af, maar dat bracht geen soelaas. Ontgoocheld in zijn eigen collega’s, besloot hij het recht in eigen handen te nemen. Hij stuurde haar een vervalste uitnodiging tot verhoor en liet die ondertekenen door een collega in Jabbeke. Hij liet in het schrijven ook bewust weg dat ze recht op bijstand van een advocaat.

Op 28 januari 2021 stapte de buurvrouw het kantoor van de federale politie langs de Zandstraat in Brugge binnen. Ze werd naar een verhoorkamer gebracht, waar C.V. haar in burgerkledij opwachtte. Hij vertelde haar meteen dat het niet om een verhoor ging maar dat hij enkel met haar wou praten. De vrouw stapte daarop woedend op en diende klacht in. Hij kreeg tien maanden cel met uitstel, maar ging in beroep.

Overplaatsing

Meester Nadia Lorenzetti meende dat hij oprecht beschaamd is. “Hij is ook anders gestraft omwille van zijn functie. Hij werd eerst overgeplaatst en heeft nu een administratieve job in een gevangenis.” De man leed niet alleen weddeverlies, maar het heeft ook invloed op zijn pensioen. “We willen niet de zielepoot uithangen, maar ik vraag het hof ook de andere kant te zien.” Ze drong aan op de gunst van de opschorting.

Maar de procureur-generaal, zelf vroeger lid van de politie, was niet mals. “Hoe kun je zo’n kalf zijn? Je hebt op je nest gescheten en iedereen in diskrediet gebracht! Wat moet die collega die in jou naam heeft getekend wel niet denken? En wat dacht je dat je buurvrouw ging zeggen toen ze het verhoorlokaal binnen kwam? Ah, buurman: gezellig!?”

De man heeft wel al 30 jaar een onberispelijke staat van dienst en C.V. bekende zijn fout. “Ik heb me inderdaad toen als een kalf gedragen!” Het hof hield daarmee rekening en veroordeelde de man tot een werkstraf van 180 uur en een boete van 800 euro, de helft met uitstel. De buurvrouw is inmiddels verhuisd. (OSM)