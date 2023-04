Politie en brandweer waarschuwen voor valse verkopers voor ambulance Koksijde

De politie Westkust en brandweer Westhoek waarschuwen voor valse verkopers die de ronde doen zogezegd om steun- en wenskaarten te verkopen ten voordele van de ambulance in Koksijde. Er is geen echte actie bezig op dit moment.

Zowel woensdag als donderdag werd er aan heel wat huizen in Koksijde en regio aangebeld. Enkelen van hen brachten de politie op de hoogte. “We werden ingelicht dat er personen in burger met een badge van ambulancier rondgaan langs woningen om steun-, wens- en verjaardagskaarten te verkopen ten voordele van de ambulance Koksijde”, meldt politiezone Westkust.

“De brandweer Westhoek post Koksijde liet ons weten dat er momenteel geen dergelijke actie bezig is. De vermeende verkopers zijn oplichters! Belt iemand bij jou aan om dergelijke zaken voor een goed doel te verkopen? Contacteer dan onmiddellijk onze diensten via 058/53.30.00 zodat we snel ter plaatse kunnen komen om in te grijpen.”

Ook vrijdag werden deur-aan-deurverkopers gesignaleerd die onder meer balpennen en stickers verkochten voor een goed doel. Ook hier ging het om oplichters. (JH)