Piepjonge ‘moneymule’ krijgt werkstraf en slaakt noodkreet bij rechter: “Ik zat gevangen in web”

Een 22-jarige jongeman uit De Panne ontsnapte bij de strafrechter in Veurne aan een gevangenisstraf van 1 jaar. De jongen gaf zijn bankrekening aan criminelen die er zo geld op stortten en afhaalden van slachtoffers die ze hadden opgelicht. De man liet zich dus gebruiken als ‘geldezel of moneymule’.

Hij slaakte een noodkreet bij de rechter. “Ik zat gevangen in een web en moest gehoorzamen. Ze kwamen zelfs langs in mijn school om mijn kaart te halen.” De jongeman kreeg een werkstraf van 100 uren en een geldboete van 800 euro.

Zware straffen mogelijk

De Pannenaar moest zich voor een waslijst aan tenlasteleggingen verantwoorden bij de strafrechter in Veurne. Hij liet als ‘moneymule’ of geldezel zijn rekeningnummer en gegevens gebruiken door een criminele bende die er zo geld afkomstig van misdrijven kon op laten terechtkomen”, legde de procureur uit. “Minstens twee keer gebeurde dat. Twee slachtoffers verloren in totaal 1.553 euro, geld dat terechtkwam op zijn rekening waar het later afgehaald werd. Het zijn misdrijven waar zware straffen op staan”. De man riskeerde een jaar cel maar de rechter legde hem een werkstraf van 100 uren op. De jongeman vertelde immers een hallucinant verhaal over de oplichters.

Van school gehaald

Zo verklaarde de jongeman dat de bende zelfs naar hem thuis trok om het geld bij hem af te halen. “Ik werd zelfs door hen gecontacteerd dat ze in Veurne waren toen ik op school zat. Ik moest onmiddellijk de school verlaten en met hen naar de KBC trekken om geld af te halen dat blijkbaar net op mijn rekening gestort was. Het was zo bedreigende dat ik dat deed. Ik durfde gewoon niets zeggen aan de politie of mijn ouders omdat ik bang was dat ze hen iets gingen aandoen. Ik zat gevangen in een web. Het was zo bedreigend en zo verstikkend dat ik een mindset creëerde om gewoon mee te werken. Ik was echt bang van problemen met die bende en wil dit nooit meer meemaken.” (JH)