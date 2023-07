Oostendse verhuisfirma veroordeeld wegens misleidende marktpraktijk: “Ze wekten onrechtmatig het vertrouwen van de consument”

In Oostende werd een verhuisfirma veroordeeld door de Ondernemersrechtbank omdat die zich onterecht uitgaf als erkende verhuisfirma door de beroepsfederatie Belgische Kamer der Verhuizers (BKV).

De zaak kwam aan het licht toen een bejaard koppel hun verhuis van Evergem naar Oostende wou regelen via het Oostendse bedrijf. Daaruit bleek dat de firma niet conform de overeenkomst werd georganiseerd en dat de verhuis zelfs niet uitgevoerd kon worden. Het koppel betaalde nochtans een voorschot en moest de verhuis uiteindelijk toch nog zelf organiseren.

Misleiding

Op de website van de firma staat dat de firma erkend lid is van de beroepsfederatie. “Dat klopt niet en is dus een misleidende marktpraktijk”, klinkt het bij de Belgische Kamer der Verhuizers. “De firma pleegt zo oneerlijke concurrentie en wekt onrechtmatig het vertrouwen van de consument.”

Met die argumenten trok de BKV naar de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Daar werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 2.500 euro voor elke dag dat de vermelding op de website blijft staan. De firma zelf was niet vertegenwoordigd bij de hoorzitting. Bij het bedrijf klinkt het dat er beroep aangetekend zal worden en dat de veroordeling onterecht is.

Wekelijks fenomeen

“We verwerken wekelijks verschillende klachten van malafide verhuispraktijken van niet-leden”, vertelt Koenraad Vangoidsenhoven, directeur bij BKV. “De verhuizer is daar uiteindelijk het slachtoffer van. In ons land geven tien keer meer bedrijven zich uit als verhuizer, dan dat er bedrijven geregistreerd staan als verhuizer in de Kruispuntbank. Wie een contract aangaat met een verhuisfirma die niet ingeschreven is, kan ook geen beroep doen op de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.”