Oostendse hoteluitbater die ten onrechte bijna 16.000 euro aan uitkeringen opstreek krijgt zes maanden cel

Een 48-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete gekregen voor uitkeringsfraude. E.V. incasseerde bijna 16.000 euro werkloosheidsuitkering, terwijl hij als zelfstandige een hotel uitbaatte.

Op 14 juli 2021 viel de inspectie binnen in hotel Le Parisien in Oostende. In de ontbijtzaal was E.V. aan de slag. Hij verklaarde dat hij het hotel al twee weken op zelfstandige basis uitbaatte en dat hij dat bij aanvang van zijn activiteiten de RVA verwittigd had dat hij niet langer zou stempelen. Hij gaf aan dat het de bedoeling was dat hij het hotel op termijn zou overnemen.

Onderzoek wees uit dat V. al sinds oktober 2018 niet meer geregistreerd stond al zelfstandige en sinds begin maart 2020 een werkloosheidsuitkering genoot. “Zelfs op de dag van de controle slaagde hij erin om een uitkering te ontvangen”, klonk het in het vonnis. Volgens de zaakvoerder nam V. al begin maart 2020 de uitbating over en stond hij in voor het personeelsbeleid, de aankopen en de administratie.

Voor zijn diensten factureerde V. maandelijks 5.000 euro met het btw-nummer van zijn oude, failliete vennootschap. Hij liet het geld storten op zijn persoonlijke rekening in plaats van dat van zijn onderneming. Tegelijkertijd incasseerde hij 15.700 euro aan werkloosheidsuitkeringen. Bij een herverhoor gaf V. de feiten toe. Intussen werkt V. in loondienst als maître d’hôtel. (AFr)