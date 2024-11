Oostendenaar tapt maandenlang elektriciteit af nadat stroomtoevoer wordt afgesloten: zes maanden cel

Een 40-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank zeven maanden effectieve celstraf gekregen voor de diefstal van elektriciteit. Het knutselwerk van A.M. had volgens de procureur brand kunnen veroorzaken.

Omdat A.M. zijn facturen niet betaalde, besliste netbeheerder Fluvius in het voorjaar van 2023 om de elektriciteit van zijn toenmalige woning in Bredene af te sluiten. De man vond er niets beter op dan de tellerkast open te breken en illegaal elektriciteit af te tappen. Na een viertal maanden stelde Fluvius het geknutsel evenwel vast waarna de tellerkast verzegeld werd.

Maar dat hield M. niet tegen. “Een maand later werd opnieuw vastgesteld dat de beklaagde elektriciteit stal”, verduidelijkte procureur Charlotte Vonck. “Deze keer had hij de kast niet opengebroken, maar manipuleerde hij de kabels ernaast. En dit met ernstig brandgevaar tot gevolg.”

M. kwam niet opdagen voor zijn proces in de correctionele rechtbank. De man liep in het verleden al meerdere veroordelingen op. (AFr)