Onvoldoende bewijzen van gesjoemel na onderzoek rond aanbesteding casino Middelkerke

Het Brugse parket heeft het onderzoek naar mogelijk gesjoemel bij de aanbesteding van het casino in Middelkerke afgerond. De toenmalige oppositie had – aangevuurd door huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker – klacht ingediend wegens fraude, corruptie en belangenvermenging tegen de toenmalige burgemeester en twee schepenen. Maar het parket stelt nu dat er onvoldoende bezwaren zijn en wil hen buiten vervolging laten stellen. “Maar ondertussen is mijn politieke carrière wel kapot”, zegt één van hen.

Onvoldoende bezwaren om over fraude, corruptie of belangenvermenging te spreken. Dat is de eindconclusie van het Brugse parket na een doorgedreven gerechtelijk onderzoek rond de aanbesteding van het casino van Middelkerke. Een onderzoek dat wijlen ex-burgemeester wijlen Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) en schepen Michel Landuyt (Open VLD) van de kustgemeente in het oog van de storm zette. Zij werden namelijk als verdachten aanzien. Een onderzoek dat bovendien gestart was na een klacht vanuit de oppositie, op dat moment aangevoerd door Jean-Marie Dedecker.

Of ik nu opgelucht ben? Het blijft dubbel, want ik heb gewoon niets verkeerd gedaan – Liliane Pylyser-Dewulf

Maar bijna vijf jaar na die klacht wil het parket het trio buitenvervolging laten stellen. Met andere woorden: het openbaar ministerie ziet geen enkele reden om hen voor de rechtbank te brengen. Het is de raadkamer die daar op 16 maart een definitief oordeel over zal moeten vellen. “Ik heb mijn onschuld altijd uitgeschreeuwd”, zegt Liliane Pylyser-Dewulf. “Of ik nu opgelucht ben? Het blijft dubbel, want ik heb gewoon niets verkeerd gedaan. Maar de schade is wel geleden, natuurlijk. Als ik mijn kleinkinderen ging halen werd ik aan de schoolpoort voor ‘zakkenvuller’ verweten. Zo’n dingen hebben er serieus ingehakt.”

Dedecker reageert

Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker werd ook over de vordering op de hoogte gebracht en reageert verwonderd. “Ik weet welke bedragen waar en wanneer aan wie zijn uitbetaald”, zegt hij. “Dat heb ik op papier, net zoals het gerecht. Maar ik schrik eigenlijk nergens meer van. De advocaten bekijken het nu. Misschien vragen we de raadkamer wel voor bijkomend onderzoek.” Het is die raadkamer die binnenkort zal beslissen wat er nu effectief met het onderzoek moet gebeuren.

Toenmalig eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) en voormalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele, die intussen overleden is. © MF

Even terug in de tijd. In 2016 besloot het schepencollege van Middelkerke om de aanbesteding van het nieuwe casino toe te kennen aan bouwondernemer Willemen en Napoleon Games. Na een klacht van een concurrerende bouwgroep oordeelde de Raad van State dat de aanbesteding overgedaan moest worden. Maar begin 2017 zette diezelfde Raad van State het licht toch op groen voor Willemen en Napoleon Games. Achter de schermen had Jean-Marie Dedecker als oppositieraadslid in november 2016 echter al een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter in Brugge.

Huiszoeking

Op 27 juni 2017 ontplofte de bom. Want toen vielen speurders van de gerechtelijke politie binnen op het gemeentehuis van Middelkerke. Wat volgde was een grondige “huiszoeking”. Iets wat bovendien ook in de privéwoning van de toenmalige burgemeester gebeurde. Voor Dedecker hét signaal dat zijn klacht gegrond was. Hij maakte zich sterk dat hij een belastend dossier van 500 bladzijden op zijn bureau had liggen. “Het gerecht zal zo’n inval niet doen als ze niets in handen hebben”, zei hij toen.

Eerherstel post mortem

Maar het Brugse parket stelt bijna vijf laar later toch dat ze te weinig in handen hebben. In hun vordering tot buitenvervolgingstelling is onder andere sprake van een getuige die ongeloofwaardig wordt geacht, omdat hij vanuit een ander politiek kamp komt. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over Dedecker in dit geval. Nog opvallend in de vordering is het feit dat ook voor Janna Rommel-Opstaele de buitenvervolging gevorderd wordt. Zij stierf in april vorig jaar op haar 64 aan een agressieve ziekte. In dergelijke gevallen gaat het gerecht normaliter over tot een “verval van strafvordering” wegens het overlijden. Maar hier troostte het parket zich toch de moeite om ook voor haar een buitenvervolgingstelling te motiveren. “Het lijkt op een eerherstel post mortem”, klinkt het bij bronnen dicht bij het onderzoek.

Ik heb mijn onschuld altijd uitgeschreeuwd en daar lijk ik nu dus gelijk in te krijgen. Maar mijn politieke carrière is wel om zeep – Liliane Pylyser-Dewulf

En dat eerherstel hoopt ook Liliane Pylyser-Dewulf te krijgen. Zij zette net zoals derde verdachte Michel Landuyt zelf een punt achter haar politieke carrière. “Ik was graag nog minimum drie jaar schepen geweest. En er was voor mij ook een plaatsje als lijsttrekker bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen”, vertelt ze. “Maar dat heb ik laten schieten. We werden zodanig door het slijk getrokken dat mensen dat zijn beginnen geloven. En eerlijk: ik kon er niet meer tegen. Ik heb mijn onschuld altijd uitgeschreeuwd en daar lijk ik nu dus gelijk in te krijgen. Maar mijn politieke carrière is wel om zeep.”

Nieuw casino in 2023

Opvallend: nadat Jean-Marie Dedecker in 2018 zelf burgemeester van Middelkerke werd, verbrak hij de overeenkomst met bouwgroep Willemen. Die laatste legde zich daar echter niet bij neer en trok naar de rechtbank. Ze kregen gelijk én een schadevergoeding. Dedecker begon opnieuw met het casino-project en de bouwwerken gingen in januari eindelijk van start. Eind 2023 zou het nieuwe casino de deuren moeten openen. (TL)