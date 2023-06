Onverbeterlijke tafelschuimer krijgt opnieuw twee maanden cel voor onbetaald etentje in Brugge

Onverbeterlijk tafelschuimer Jozef M. (65) uit Mechelen heeft voor de Brugse rechtbank alweer twee maanden effectieve celstraf gekregen. De man zit sinds kort achter de tralies.

Op 14 februari ging M. voor 75 euro tafelen in restaurant Odette in Brugge. Achteraf liet de man uitschijnen dat hij wou betalen maar beweerde hij dat zijn bankkaart niet werkte. De vaste smoes van de zestiger die al sinds 1987 op restaurant gaat zonder te betalen. M. kampt met een drankprobleem en liet eerder al verstaan dat een gedwongen opname voor hem de beste oplossing zou zijn. Eerdere hulpverlening bracht immers geen soelaas.

Voor het proces over de feiten in Odette kwam hij niet opdagen maar vrijdag was hij er wel om zijn vonnis te aanhoren. De Mechelaar zit sinds kort achter de tralies in uitvoering van eerder opgelegde celstraffen. De man liep in totaal al 25 correctionele veroordelingen op. Vrijdag kreeg hij zijn elfde voor tafelschuimerij: twee maanden cel.

Ook op 21 april werd M. bij verstek veroordeeld voor tafelschuimerij. Hij kreeg toen zes maanden cel voor onbetaalde rekeningen bij café Ypra Inn in Ieper, Hotel du Bassin in Oostende en café ’t Hoekske in Stalhille. Tegen die veroordeling tekende hij verzet aan maar dat bleek tevergeefs. Daags na de feiten in Stalhille – nota bene de dag waarop hij ging tafelen bij Odette – kreeg hij zijn dagvaarding immers persoonlijk overhandigd door de politie.

Naar eigen zeggen besefte M. door zijn overmatig drankgebruik niet dat het een dagvaardig betrof. “Als ik ‘s morgens uit de cel gehaald word, is mijn hoofd nog niet helder”, verduidelijkte hij vrijdag aan de rechter. “Ik teken dan alles wat ze onder mijn neus schuiven. Als de drank is in de man, zit de wijsheid in de kan.” M. kan wel nog beroep aantekenen. (AFr)