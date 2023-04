Online spel moet lagereschoolkinderen wapenen tegen cybercrime

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) gaat de boer op met het online spel Hackshield. Honderd klassen in de regio krijgen bezoek van preventiemedewerkers die de spannende interactieve game komen voorstellen. “Sensibilisering kan niet vroeg genoeg beginnen”, klinkt het. “Kinderen tussen 8 en 11 jaar hebben soms al een smartphone of tablet, maar kennen de online gevaren nog niet.”

De politie van zone Vlas wordt de laatste tijd overstelpt met klachten over cybercrime. “De slachtoffers zijn lang niet alleen ouderen, ook jongeren worden geconfronteerd met onder andere phishing, en het wordt een steeds grotere uitdaging om veilig online te bewegen. De variatie aan oplichtingsmethodes is groot”, klinkt het bij de politie.

Daarom lanceert de politiezone Vlas Hackshield. “Dat is een online interactief spel waarbij kinderen tussen 8 en 11 jaar via minigames de gevaren van het internet leren herkennen en leren hoe die te ontwijken”, zegt Kris Dhondt van team Preventie Kortrijk. “Ze verzamelen punten en shields waarmee ze zelf cyberagent kunnen worden.”

Volgens Dhondt is er behoefte aan dat soort sensibilisering omdat leerkrachten vaak ook met vragen zitten. Bovendien is het aanbod over cybercrime voor lagereschoolkinderen eerder beperkt. “We zijn nog maar net gestart met onze toer langs scholen en er zijn al zes klassen ingeschreven, het enthousiasme is groot. Volgend schooljaar willen we de klas die het beste scoort, belonen met een cyberagent-paspoort.”

Hackshield is van Nederlandse makelij en wordt ook al gebruikt door Zwijnaarde, Antwerpen en Diest. Het spel is gratis en kan zowel individueel als klassikaal worden gespeeld.