Mensensmokkelaar met geestesstoornis geïnterneerd

V.K., een Turkse Deen, is door het hof van beroep geïnterneerd. Op 12 maart 2016 werd hij in Nieuwpoort gearresteerd toen hij twaalf vluchtelingen met een bootje naar Engeland wou brengen. Hij wil zijn internering in Turkije uitzitten.

Ooggetuigen zagen op 12 maart 20216 hoe een bootje bij het uitvaren van de jachthaven van Nieuwpoort tegen een andere boot botste. Omdat ze voordien een busje bij het bootje zagen staan, alarmeerden ze de politie en die kon het vaartuig onderscheppen. In het ruim troffen de agenten twaalf Syrische vluchtelingen aan. Onder hen twee jongens en een kind van amper vijf jaar. Stuurman V.K., (toen 43), werd ingerekend. Omwille van het levensgevaar dat de vluchtelingen liepen in het kleine bootje met maar twee zwemvesten aan boord, dat dreigde te kapseizen en dat bovendien bestuurd werd door iemand die dat nauwelijks kon, kreeg V.K. in eerste aanleg vijf jaar cel.

Maar toen V.K. met zijn vrouw en twee kindjes in Canada woonde, liep V.K. een ernstig hersenletsel op. De familie verhuisde dan weer naar Denemarken. De interesse van V.K. voor boten werkte als een therapie. Het koppel was van plan om in Spanje een toeristisch bootproject te starten, maar ze konden het financieel niet aan. Kort nadien werd V.K. benaderd door enkele criminele figuren, onder wie een zekere Sami O., die heel andere plannen hadden. Onder druk gezet, hapte hij uiteindelijk toe om mensen te smokkelen.

V.K. ging in beroep tegen zijn straf van vijf jaar. Zijn advocaat vroeg de internering door het opgelopen hersenletsel. Het hof beval daarop een psychiatrisch onderzoek en daar werd vastgesteld dat de man lijdt aan een ernstige geestesstoornis. Zijn advocaat vroeg dan ook opnieuw dat hij wordt geïnterneerd. De procureur-generaal was akkoord in die mate dat hij nu geestesgestoord is. “Het is slechts een advies naar het hof toe”, bemerkte ze. “Maar de deskundige beweert ook dat hij op het moment van de feiten in 2016 al leed aan een geestesstoornis en dat lijk ik minder te vatten. De man regelde toch mee de transporten?”

Toch hield zijn advocaat eraan de man te interneren en hem te laten behandelen in Turkije. “Er zijn nu al contacten met Turkije om daar zijn straf uit te zitten. De toestand is kritisch, maar hier in België kan hij niet behandeld worden door de taalbarrière.” Het hof beval dan ook de internering. In het kader van een strafovername is er een akkoord tussen België en Turkije. De man zal dus zo snel mogelijk trachten overgebracht worden naar Turkije. In afwachting verblijft hij in een cel in België. Het zeiljacht werd verbeurd verklaard. (OSM)