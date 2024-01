Mensensmokkelaar krijgt drie jaar voor ‘luxe-mensensmokkel’

De Albanese Brusselaar Mateo G. is ook in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn betrokkenheid bij mensensmokkel. Hij ontkende, maar het hof geloofde hem niet.

Op 3 februari 2019 werden twee Italianen in de Zeebrugse haven betrapt op mensensmokkel. Simone U. en Gaetano M. vervoerden in hun Fiat Punto een man die helemaal niet leek op de foto op zijn identiteitskaart. Het bleek te gaan om een Albanese migrant die met de documenten van een van de Italianen op de ferry richting Engeland wou geraken. Zijn echte documenten lagen in het handschoenkastje.

Voor het gesjoemel met zijn papieren kreeg S. zes maanden cel. Simone U. en Gaetano M. kregen eind 2021 dertig maanden celstraf met uitstel voor de smokkel. De smokkel werd vanuit Italië georganiseerd door een Albanese bende, maar in ons land stond Mateo G. (54) in voor de praktische organisatie. De Albanese Brusselaar kreeg 37 maanden effectieve gevangenisstraf bij verstek. Bij een nieuw proces waar hij wel aanwezig was, kreeg hij drie jaar.

Maar ook in beroep bleef de man ontkennen en zeggen dat hij op het moment van de feiten in Griekenland was. Volgens het openbaar ministerie ging het om ‘luxemensensmokkel’. “Niet met bootjes op de Noordzee, maar in een wagen.” Drie jaar cel was volgens de procureur-generaal dan ook een passende straf. Het hof volgde hem en veroordeelde hem opnieuw tot drie jaar cel. (OSM)