Man met vals rijattest krijgt werkstraf

Een 20-jarige man die sjoemelde met zijn attest voor rijbekwaamheid, is in beroep bestraft met een werkstraf.

B.T. uit Anzegem ging op 21 oktober 2022 naar het gemeentehuis met een attest van rijbekwaamheid om een voorlopig rijbewijs aan te vragen. In dat attest stond er dat hij 20 rijlessen bij de rijschool had gevolgd. Maar bij de rijschool kenden ze de man niet, en ook niet de rijinstructeur die het attest had ondertekend. Nadien kwam T.B. met het verhaal dat hij drie uren had gevolgd in Brasschaat. Maar ook dat bleek niet te kloppen.

Hij kreeg tien maanden cel met uitstel, maar ging in beroep. De man bleef volhouden dat hij drie uur had gevolgd in Brasschaat. “Maar zelfs als dat waar is, is uw attest vals want daar staat dat u 20 uur heb gevolgd!”, onderbrak de voorzitter hem. De man haalde recent, in de zomervakantie, zijn rijbewijs en kon dat ook voorleggen aan het hof. Hij heeft naar eigen zeggen zijn leven nu op orde. Het hof ging uiteindelijk akkoord met een werkstraf. Als hij die niet uitvoert, moet hij alsnog voor tien maanden naar de gevangenis. (OSM)