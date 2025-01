Man aangehouden na bankhelpdeskfraude in Waregem

In Waregem is vorige week een zogenoemde casher opgepakt voor bankhelpdeskfraude. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De Kortrijkse onderzoeksrechter besloot om hem aan te houden op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming. Hij zit inmiddels in de gevangenis.

Een politieagent merkte op woensdag 15 januari verdachte handelingen op aan een bankautomaat in Desselgem (Waregem). Hij verwittigde zijn collega’s van zone Mira. Zij konden een taxi onderscheppen met daarin een 35-jarige man uit Ronse. “Hij was in het bezit van twee bankkaarten en een som cash geld”, aldus het parket. “De bankkaarten stonden op naam van een 87-jarige man uit Waregem. Uit verder onderzoek bleek dat deze man kort voordien het slachtoffer was geworden van bankhelpdeskfraude.”

Er was al 9.775 euro verdwenen van zijn rekening en er werd ook een som cash geld afgehaald aan de bankautomaat. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en moest vandaag voor de raadkamer verschijnen. Die besloot om de man verder aan te houden.

Het parket roept op om alert te zijn voor valse bankmedewerkers. “Een echte bank zal nooit op deze manier te werk gaan. Het is belangrijk om steeds op je hoede te zijn. Neem bij de minste twijfel meteen contact op via het nummer 101 of 112.”