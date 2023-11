Man (77) deed btw-aangiftes voor 113 klanten, maar was niet erkend voor de job: “Kan niet door de beugel”

Een 77-jarige man uit Kortrijk deed heel wat administratieve taken, zoals btw-aangiftes, voor zowat 113 klanten. Echter, hij is geen erkend boekhouder of accountant. Een bekende pastabar kwam daardoor in moeilijkheden. De man riskeert nu een celstraf.

“Met alle kosten is het financieel zwaar, maar ook moreel was dit een mokerslag. Het is zo belangrijk dat de cijfers kloppen en nu moesten we alles rechtzetten. Ik kon nog altijd niet naar de bank gaan voor een lening. Nu is het overleven met de zaak”, getuigde de zaakvoerster van een pastabar met vestigingen in Kortrijk, Ieper en Roeselare.

Zij stapte naar het parket om de praktijken van de beklaagde aan te kaarten. Die beklaagde, dat is B.A. (77) uit Kortrijk. Al bijna 20 jaar stond hij de vrouw bij op onder meer financieel vlak. Btw-aangiftes, jaarrekeningen, noem maar op. Tot er onregelmatigheden werden opgemerkt. Wat bleek nu, de man heeft helemaal geen erkenning om boekhoudkundige zaken te verrichten.

Het parket vond echter een lijst met 113 klanten waarvoor hij dat wel deed. “Zijn klanten vielen uit de lucht. Hij beweerde dat hij veel leerde door zelfstudie en ervaring. Ook zegt hij dat veel zaken die hij deed op grens van het boekhouderschap lagen”, aldus het Openbaar Ministerie. Dat vroeg een celstraf van 1 maand met uitstel en een boete van 8.000 euro en een boete op naam van zijn bedrijf van 8.000 euro.

Ook het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) stelde zich burgerlijke partij. “Het werk van zulke charlatans is desastreus voor ons imago en stelt ons werk in een negatief daglicht”, aldus de advocate van de beroepsvereniging. Ze eiste een bedrag van 148.380 euro voor facturen die hij onterecht zou hebben geïnd.

De man zelf ging niet akkoord met de beschuldigingen. Hij meent dat hij geen boekhoudkundige prestaties leverde, maar administratieve en dat ook zo factureerde. Dat dat soms op de grens was betwistte hij niet. De zaak wordt nu uitgesteld tot 6 december zodat de man een advocaat kan raadplegen. (JD)