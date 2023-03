Luikse koppelbaas riskeert celstraf en monsterboete voor zwartwerk in Harelbeekse plantenkwekerij

Een 26-jarige man uit Sprimont bij Luik riskeert voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden effectieve celstraf en 182.400 euro boete voor zwartwerk. Als koppelbaas stelde H.P. een Harelbeekse plantenkwekerij in staat om de regels rond seizoensarbeid massaal te omzeilen.

Op 27 april 2018 voerde de sociale inspectie een controle uit op een plantenkwekerij in Harelbeke. Nazicht van de prikklok bracht grootschalig zwartwerk aan het licht. In totaal 38 Roemeense seizoensarbeiders bleken niet correct aangegeven bij de sociale zekerheid. Ze hadden ook veel te weinig loon ontvangen.

Volgens arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere maakte het bedrijf gebruik van koppelbaas H.P. uit Luik om de regels rond seizoensarbeid te omzeilen. Seizoensarbeiders mogen per seizoen 65 dagen aan een lager RSZ-tarief werken maar als ze langer werken moeten ze vast in dienst worden genomen. “Van zodra de 65 dagen verstreken waren werd het personeel overgenomen door de firma van de beklaagde”, verduidelijkte De Ketelaere. “Hij liet hen vervolgens in onderaanneming in Harelbeke werken en factureerde hiervoor 16 euro per uur. Daarvan betaalde hij 10 euro in het zwart uit aan de seizoensarbeiders.”

Op het adres van de firma van H.P. in het Luikse Awans bevond zich enkel een brievenbus. “Het was met andere woorden een spookfirma. Dergelijke constructies leiden tot het failliet van ons sociaal welvaartssysteem”, aldus nog De Ketelaere. Het tuinbouwbedrijf zelf werd niet vervolgd omdat dit intussen 104.000 euro aan achterstallige lonen en 86.000 euro aan sociale bijdragen terugbetaalde. De firma betaalde ook een boete van 57.000 euro.

H.P. kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 19 april. (AFr)