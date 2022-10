Kopstuk mensensmokkelbende die werd opgerold na betrapping in Zeebrugge krijgt tien jaar cel

Zeventien mannen zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan grootschalige mensensmokkel met vrachtwagens en bootjes. Het Iraanse kopstuk kreeg tien jaar effectieve celstraf en een boete van 968.000 euro.

De bende werd opgerold op basis van informatie uit twee andere dossiers. Op 7 september 2017 ontdekte de politie in de Zeebrugse haven zeven transmigranten, onder wie drie kinderen, in een piepkleine ruimte achter een valse wand van een bestelwagen. Op 29 december 2019 werden voor de kust van Bray-Dunes negentien transmigranten gered vanop een bootje. Door de kou belandde twee kleine kinderen in het ziekenhuis.

De Bulgaar die aan het stuur zat van de bestelwagen kreeg eerder al vier jaar cel opgelegd maar verder onderzoek wees uit dat hij zijn instructies kreeg van Iraniër Barzan M. (36). De leveranciers van het bootje, die ook al berecht werden in een eerder proces, bleken eveneens deel uit te maken van de bende rond Barzan M. en zijn Iraakse rechterhand Nazar M. (34), die in het Verenigd Koninkrijk tien jaar cel uitzit voor mensensmokkel.

Het gerecht kon de organisatie linken aan 32 feiten van smokkel, goed voor minstens 121 slachtoffers. Barzan M. kwam niet opdagen voor zijn proces en de rechtbank beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding. Nazar M. kreeg twee jaar effectieve celstraf en een geldboete van 272.000 euro. De overige beklaagden – afkomstig uit onder meer Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Opwijk en Diest – kregen celstraffen van zes maanden met uitstel tot 50 maanden effectief. Bij sommigen hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen voor smokkelactiviteiten in dezelfde periode. (AFr)