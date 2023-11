Jaar cel voor malafide dakwerker die ondanks faillissement voorschotten op offertes vroeg aan klanten

Een dakwerker uit Bellegem is veroordeeld tot een jaar cel. De man lichtte mensen op door offertes op te stellen en voorschotten te innen, terwijl hij het materiaal om de werken uit te voeren niet kon betalen. Het koppel dat de zaak aan het licht bracht krijgt 5.500 euro.

“Hij kwam met een mooi verhaal en het zou vlug afgewerkt zijn, maar na een jaar was het werk nog niet gedaan”, vertelde Christophe Meesseman. Toen hij en zijn partner Lindsay Verbeke met een lek zaten in hun nieuwe huisje in Bellegem, namen ze contact op met S.B. Een dakwerker die hun werd aangeraden door de buren. Die zou zijn beloftes nooit inlossen.

Maar intussen hadden ze wel al een voorschot van maar liefst 3.736 euro betaald. Bellen of mailen baatte niet. Dus sleepten ze de man voor de vrederechter. Hij besliste dat de man moest terugbetalen en oordeelde dat een schadevergoeding op zijn plaats was. “Door het lange wachten werd de schade groter. Intussen was onze dochter geboren en in die tijd is ze erg veel ziek geweest”, vertelt Lindsay.

De zaak kwam ook voor de correctionele rechtbank. S.B. lichtte niet alleen het koppel op, maar nog verschillende andere mensen. “Hij bleef voorschotten ontvangen, zonder dat hij antwoordde. De man was eigenlijk al op 1 oktober 2019 failliet. Hij wist nochtans dat hij niet meer in staat was de materialen te kopen om de werken uit te voeren”, aldus het parket.

De man haalde geld van de rekening van zijn bedrijf en gebruikte dat voor persoonlijke doeleinden. Daarnaast maakte hij onder meer een aanhangwagen weg. Voor al die misdrijven samen wordt S.B. nu veroordeeld tot een celstraf van één jaar en een boete van 1.600 euro. De rechter legde de man ook een beroepsverbod van 10 jaar op – dubbel zo veel als gevorderd. Voor het bedrijf wordt nog eens voorwaardelijke boete van 8.000 euro opgelegd.

Vooral dat beroepsverbod was voor Christophe en Lindsay, die een schadevergoeding van 5.500 euro krijgen, van belang. Zij hoopten op een duidelijk signaal. “Ik noem dit een roofdier”, aldus Christophe. “Wij zijn ons geld kwijt, maar we willen vermijden dat hij in de toekomst nog andere mensen kan oplichten. Je hoort zoveel verhalen over malafide ondernemers, daarom wilden wij volharden.” (JD)