Jaar cel en beroepsverbod voor Gentse cuberdonverkoper die opnieuw begon in Koksijde

De man die vorig jaar begon met de verkoop van ‘Gentse neuzekes’ in Koksijde en betrokken was bij de cuberdonoorlog in Gent, is veroordeeld tot een jaar cel en heeft een beroepsverbod gekregen van zeven jaar.

Er was een tijd dat er een ware ‘neuzekesoorlog’ woedde aan de Groentenmarkt in Gent met vechtpartijen, wederzijdse verwijten en beschuldigingen. Het gebeurde zelfs in die mate dat de rivalen een toeristische attractie werden. Hun strijd haalde zelfs de website van de Britse openbare omroep. Reisgidsen passeren steevast aan de Groentenmarkt in Gent om toeristen het verhaal van de neuzenverkopers te vertellen.

Faillissement

Eén van de twee verkopers, Carl Demeestere, delfde het onderspit. Hij verloor zijn standplaats in Gent en in 2020 vroeg hij het faillissement aan, nadat hij eerder al bescherming tegen zijn schuldeisers had aangevraagd. Maar Demeestere sprong met die bescherming en het aflossen van zijn schulden klaarblijkelijk nogal laks mee om. “In de memorie van de curator van de eenmanszaak werd er verwezen naar de aanwijzingen van kennelijk grote fouten, met name het oplopen van schulden gedurende jaren die niet verklaarbaar zijn met een omzet van 400.000 euro per jaar en de handelsuitbating die quasi geen kosten met zich meebracht”, klinkt het in het vonnis van de rechter. “Wanneer hem gevraagd werd waar dat geld naartoe is, zei hij dat hij een groot deel uitgaf aan zaken die ‘te maken hebben met de aankoop van cuberdons’. Maar dat hij daar geen bonnetjes of facturen van heeft. Ondanks zijn hoge omzetten slaagde hij er niet in om zijn handelsverplichtingen correct na te leven. Tot op vandaag volhardt hij in een gebrek aan transparantie over waar dat geld naartoe is.”

Koksijde

De rechter kon niet anders dan vaststellen dat hij geld haalde uit de vennootschap. “Hij beschouwde het vermogen van zijn vennootschap als een verlenging van privévermogen en creëerde een schuld in rekening courant waarvan hij wist dat ze onmogelijk zou kunnen terugbetalen”, is de conclusie van de rechter. Na zijn faillissement opende een kraam opende in Koksijde op de zeedijk. “Het Gentse stadsbestuur beloofde mij een nieuwe plaats, maar daar is niets van in huis gekomen”, verklaarde hij aan De Gentenaar. “Compleet onbegrijpelijk. Ik ben daar erg kwaad om geweest. Samen met diverse andere ondernemers werd ik stiefmoederlijk behandeld door het stadsbestuur. Maar kijk, het heeft me wel de kans gegeven om hier in Koksijde een prachtig verhaal te beginnen. Over de verantwoordelijke diensten hier niets dan lof. Ik merk dat er onderling vertrouwen en respect is.”

Beroepsverbod

Demeestere is kok van opleiding en liep school in Ter Duinen. Enkele jaren geleden nam hij ook deel aan ‘Komen Eten’ en zo leerde hij een Oostduinkerkse paardenvisser kennen. Hij had tal van plannen om Gent, stad van de neuzekes, en Koksijde, zeeparel van de garnalen, te verbinden. Maar of daar nog iets van in huis zal komen, is nog maar de vraag, want de rechtbank legde hem ook een beroepsverbod van zeven jaar op. Daarnaast kreeg hij een boete van 4.000 euro, de helft met uitstel. En hij kreeg ook een verbeurdverklaring van ruim 108.000 euro, het verdwenen geld uit zijn firma. (OSM)