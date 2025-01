“Ik heb kanker en schenk 350.000 euro weg”: Vrouw licht vier slachtoffers op voor 250.000 euro

Een vrouw uit Meulebeke wordt ervan verdacht minstens vier mensen te hebben opgelicht via phishing. Ze gebruikte verschillende smoesjes en maakte hen zo alles samen 250.000 euro lichter. Ze riskeert 9 maanden cel.

“Ik lijd aan strottenhoofdkanker en ben in kritieke toestand. Ik lig momenteel op sterven. Ik beloof 350.000 euro te schenken”, klonk het. Maar, Kathy C. uit Meulebeke, die de berichten met een valse naam verstuurde, is allesbehalve ziek. Het was maar een van de smoesjes die die de vrouw gebruikte om mensen op te lichten. “Mijn cliënte moest eerst bedragen overschrijven, onder meer een schenkingsbijdrage en een niet-witwassom. Zo werd ze meer dan 47.000 euro lichter gemaakt”, aldus de advocate van een vrouw uit Kortrijk.

Ook Mirlan Van Driessen uit Stekene viel ten prooi aan de oplichtster. In een groep met vrienden op Facebook verscheen plots een bericht voor een voordelige lening. Na een faillissement kon hij wel wat extra hulp gebruiken. “Er werd me gezegd dat ik 25.000 euro zou kunnen lenen. Ze vroeg me echter eerst wat geld om de storting in orde te maken. Uiteindelijk zou ik 13.453 euro verliezen”, getuigt de man.

De vrouw moest woensdagmorgen voor de rechter verschijnen, maar stuurde haar kat. Ze wordt ervan verdacht minstens vier slachtoffers, waaronder Mirlan, te hebben gemaakt. “Bij de huiszoeking werd een notitieboekje gevonden met 26 bankrekeningnummers, waarvan 10 buitenlandse. Ze overhaalde mensen geld over te schrijven dat ze dan telkens doorstortte”, aldus het Openbaar Ministerie.

Dat vraagt een celstraf van 9 maanden en een boete van 1.600 euro. Daarbovenop wordt gevraagd een bedrag van 249.699,63 euro verbeurd te verklaren – het bedrag dat ze zou hebben scheefgeslaan. Een slachtoffer vraagt 500 euro, Mirlan vraagt geen extra bedrag. “Ik hoop gewoon mijn geld terug te krijgen. Het was echt een klap, ik moest zelfs lenen van mijn moeder”, vertelt hij. Er wordt een vonnis uitgesproken op 22 januari. (JDW)