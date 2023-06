Ichtegemse bewindvoerder maakt 93-jarige vrouw en haar mindervalide dochter 45.000 euro lichter

Een 58-jarige man uit Ichtegem riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel omdat hij bijna twee jaar lang de bankrekening plunderde van een hoogbejaarde vrouw en haar mindervalide dochter. Als bewindvoerder en mantelzorger maakte H.V. de beide vrouwen in totaal liefst 45.000 euro lichter. Maar zelf ontkent hij dat met klem.

Als conciërge van verschillende serviceflats won H.V. het vertrouwen van een toen 93-jarige vrouw uit Koekelare. Van juli 2019 tot februari 2021 was hij haar bewindvoerder en beheerde hij haar geld. Maar omdat hij naliet de verplichte jaarverslagen neer te leggen, stelde de vrederechter een advocate aan als nieuwe bewindvoerder. Die stelde heel wat verdachte transacties vast op de rekening van de hoogbejaarde vrouw en legde klacht neer.

Onderzoek wees uit dat H.V. ruim 15.000 euro van de vrouw had uitgegeven aan kledij voor zijn echtgenote, hondenvoer en aankopen in supermarkten. “Aan bankautomaten in Knokke en Oostende had hij bovendien meer dan 2.500 euro cash afgehaald”, verduidelijkte procureur Mathieu Desmet. “Hij rekende ook forse bedragen aan om de was en de strijk van het slachtoffer te doen.” Ook de huurwaarborg werd niet doorgestort naar de rekening van de intussen overleden vrouw.

Maar daar bleef het niet bij. H.V. was in dezelfde periode ook mantelzorger van de mindervalide dochter van de bejaarde vrouw. Hij had een volmacht op de rekening van de toen 67-jarige vrouw uit Ichtegem en daarvan maakte hij volgens het parket misbruik om liefst 31.000 euro achterover te drukken. Hij schreef grote sommen uit naar zijn eigen rekening of haalde die cash af. Hij gaf ook grote bedragen uit aan tankbeurten en voeding. “Hij betaalde zelfs een lening bij de dochter af met het geld van haar moeder”, aldus procureur Desmet.

H.V. kreeg in het verleden al eens vier maanden cel voor weerspannigheid. Hij kwam zich vrijdag zonder advocaat verantwoorden en vroeg de vrijspraak. Naar eigen zeggen gebeurde alles met toestemming van de slachtoffers en was een deel van het geld bestemd voor een missiezuster in India. De uitspraak volgt op 16 juni. (AFr)