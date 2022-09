Hoofdboekhouder Boudewijn Seapark aangehouden: man zou 93.000 euro verduisterd hebben

De hoofdboekhouder van het Boudewijn Seapark zit in de cel op verdenking van misbruik van vertrouwen. De man, die volgens onze informatie kampt met een gokverslaving, zou maar liefst 93.000 euro naar zijn eigen rekening hebben versluisd.

Het rommelt in het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels. En deze keer gaat het niet om het wel en wee van de dolfijnen en of het al dan niet verantwoord is er nog shows mee op te voeren ter amusement van het publiek. De directie van het park kampt met een ernstig intern probleem, en dan vooral wat de financiën betreft. De hoofdboekhouder van Boudewijn Seapark werd namelijk door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen. De man, een veertiger uit Oostende, werd zondagmorgen binnengebracht in het penitentiair complex Brugge. Dat werd ons ook bevestigd door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bij monde van subsituut-procureur Fien Maddens.

Gokverslaving

Volgens onze informatie zou de boekhouder tienduizenden euro’s verduisterd hebben van het Boudenwijn Seapark. Het zou specifiek gaan om zo’n 93.000 euro die de man naar zijn eigen rekeningen heeft overgeschreven.

We vernemen dat de boekhouder zou kampen met een ernstige gokproblematiek, een gokverslaving zelfs. De man zou mogelijk een groot deel, of misschien wel het volledige verduisterde bedrag, intussen vergokt hebben, waardoor het voor Boudewijn Seapark bijzonder moeilijk zou zijn om nog iets te recupereren.

Het parket laat weten dat de onderzoeksrechter geen verdere informatie wil geven, en bevestigt dus ook het specifieke bedrag niet, maar bevestigde dus wel dat de man aangehouden werd.

“De man is nog geen half jaar aan de slag in het park”

De directie van Boudewijn Seapark is intussen karig met commentaar. “Het klopt dat een medewerker van ons werd aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen maar zolang het onderzoek loopt kunnen wij daar niet veel meer over zeggen”, zegt Geertrui Quaghebeur, commercieel manager van het amusementspark. “Hoe de mogelijke verduistering aan het licht gekomen is? Ook daar kunnen we momenteel niets over zeggen. De man is nog maar sinds mei van dit jaar aan het werk bij ons als boekhouder. Het is ons bekend dat er wordt gesproken over een gokverslaving maar een en ander moet toch nog verder uitgezocht worden en intussen willen wij hier niet verder op ingaan.”