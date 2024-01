Hof moet verlies van vals spelende croupiers in casino van Middelkerke bepalen

Het hof van beroep in Gent moet bepalen hoeveel enkele frauduleuze croupiers en betrokken spelers het casino van Middelkerke afhandig maakten. Eén speler blijft echter de fraude ontkennen.

In het casino van Middelkerke speelden een viertal croupiers onder één hoedje met enkele klanten. Normaal maakt de croupier bij roulette tijdig duidelijk dat er geen geld meer ingezet mag worden met de bekende woorden ‘rien ne va plus’. Bij die croupiers gebeurde dat erg laat, zodat de spelers nog geld konden inzetten toen het balletje al gevallen was. Op die manier werd dus altijd gewonnen. Vier croupiers en tien klanten werden vorig jaar in Brugge veroordeeld, maar kregen geen straf. De fraude zou tussen 2008 en 2015 hebben plaats gevonden. Omdat het strafonderzoek zeven jaar aansleepte kregen geen van allen een straf.

Wel moeten ze het frauduleus gewonnen bedrag terug betalen. Er was sprake van 2,8 miljoen euro, maar de rechter in Brugge kende slechts een provisie van één euro toe. Hierdoor moet het hof van beroep zich opnieuw over de zaak buigen, maar enkel wat betreft het bedrag dat deel uitmaakt van de oplichting. Eén speler blijft alvast ontkennen: de oom van een (ex-)Rode Duivel houdt vol dat hij niet wist dat hij bevoordeeld werd. Toch blijft het openbaar ministerie zijn veroordeling vragen. “Hij was een doorwinterd speler en kende het spel van binnen en van buiten, maar hij ziet niks, hoort niks en ruikt niks. Toch wint hij minstens 80.000 euro, waardoor het zonneklaar is dat hij had moeten weten dat hij bevoordeeld werd.”

Bovendien nam hij de croupier ook mee naar een voetbalwedstrijd in Engeland. Voor de procureur-generaal het bewijs dat er meer aan de hand was dan louter een vriendschap aan de speltafel. De andere spelers of croupiers geven hun verlies toe. Het is echter aan het hof om het bedrag te bepalen. Uitspraak op 6 maart. (OSM)